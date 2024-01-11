世界視線：伊朗耐心抑制　靜觀以色列敗

近日伊朗南部的爆炸事件，死傷幾百人，恐怖組織「伊斯蘭國」宣稱是其所為，但伊斯蘭國是美國扶植，也一直與美國關係特殊，它在現時以巴之戰引發的地區危機裏有此舉動，不可能是渾水摸魚，希冀重整組織，反而更令人相信的是美國與以色列策劃，目的是向伊朗挑釁，意圖把中東危機激化。激化的方向不是為了打擊伊朗，來懲罰它對哈馬斯、真主黨、也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）的支持，而可能有更深層的陰謀，來扭轉中東現時的政治軍事形勢。

以色列現時在加薩是進退維艱，國外還有胡塞武裝與真主黨的夾擊。以色列圍堵加薩，封鎖西岸佔領區，可是現時變成敵對武裝在封鎖以色列。真主黨打擊以國海上油氣田設施，威脅地中海通以色列的海路；胡塞武裝封鎖紅海航道與以色列西部海港，連海法港口也受導彈襲擊。以色列的經濟與國內政治正陷危機。

在內外交困底下，以色列的考慮便不一定循正常思路，特別是現時以色列政權已被猶太復國主義者把持，宗教的狂妄思維會引發極端措施。在加薩的種族主義行為，已顯示出猶太復國主義者可以不理會國際規則、國際輿論，一意孤行，僅依靠猶太教教義的極端詮釋。而最近在加薩失利之時，以軍還四處出擊，把戰場擴大，也顯然以色列現政權是不理會，也不願意加薩戰場失利，以至在全面戰爭中失敗。他們所恃的，不單止是美國的軍力財力支持，更重要的是他們有核武，也不惜動用核武。若美國最後放棄背書以色列的種族主義政策，以色列便必然會動用核武。

近期以軍的出擊，相信是希望激怒伊朗，逼它還擊，以色列便可以把美國拖下水，擴大戰場，甚至空襲伊朗，讓以軍有機會炸毀伊朗的核能設備，斬首伊朗政軍中的鷹派；若伊朗劇烈反應，便是核武上場。或許正因如此，伊朗最高領袖出面抑制國內復仇的要求，不作激烈反制，以免引發美以大規模地攻擊伊朗。

伊朗更佳的戰略是靜觀其變。美國內部危機爆發，被迫撤軍；以色列血戰加薩不下，反被圍堵，觸發國內政治矛盾，極右政權隨時下台。現時形勢有利伊朗，只要哈馬斯不敗，便是以國政治、軍事乃至經濟之敗，前提是不讓以色列有藉口動用核武來玉石俱焚。只要以色列敗，美國退，中東大局便可穩定，伊朗便可全力發展。

研究所所長 陳文鴻