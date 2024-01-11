不少人強調中日世仇，因此不可能有中日和解。從近代歷史看，或可這樣說。但中日交戰，從來都是統治階級的戰爭，中日人民均屬受害者。中國反對的是日本軍國主義，同樣地韓國人民以至中國台灣的民眾，反對的是日本的殖民主義，中國不會反對和仇視日本民眾。

此所以在抗戰期間，中共軍隊中亦有日本人參與，他們的參戰是與日本軍國主義作戰，不是背叛日本國家，也不是歸附中國國家。二次大戰的戰爭，是國際反德意等國的法西斯主義，不是反德國、意大利的民眾。軍國主義、帝國主義、殖民主義等附在國家身上，卻不是國家，更不應連累各國人民。即使軍國主義等有附庸的人，他們也是受害者，犯上罪應受刑罰，止此而已，不應有連坐的不合理要求。

中國的文明、文化思想都不走極端，中庸之道在於義，義在於宜，不是執着一點不變。所以，即使在抗戰時與日本軍國主義軍隊拚死作戰，中共在戰後、在立國後並沒有仇視日本。1972年至1978年中日建交、簽和平友好條約，反映中共和中國內部的傳統政治心態，不以外國外族為仇。修身齊家治國平天下，不是侵佔別國，而是共同建立共處的秩序，讓天下太平，人民安居。

北京近年提的人類命運共同體，實際上也是從中國傳統的小康進至大同階段，共同命運便不應有敵我世仇之念，一如一帶一路倡議恢復的絲綢之路，不是帝國擴張，而是共商共建共用。中國在2018年與日本簽訂在第三國家市場合作的決議，也表明中國願意與日本合作，而不是互相針對。日本政府的反應如何，非中國所能控制，反映日本國內政治情況和日本與美國的關係。中國所做的是爭取中日合作，不介意表示善意，這是中國外交與西方霸權主義外交的根本差別。

中日和解不是易事，但正如1972年至1978年中日建交的過程，也是從不可能中開創出來。當時是美國要聯華制蘇，才向中國讓步，也因而放寬了對日本、歐洲的控制。今天中日之爭，主要是美國因素。若去掉美國因素，依中日現時的情況，兩國和解合作是雙贏之道。日本民間企業熱衷與中國合作，只是礙於政府限制和美國制裁的恐嚇。美國霸權主義正在走下坡，中日未來和解合作的機會不小，不能因偏隘的種族主義思想阻礙，而失去這個巨大的發展機會。