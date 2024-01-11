最近日本政府被天災人禍搞得焦頭爛額，加上受到連串政治獻金醜聞拖累，岸田文雄內閣支持率跌至任內新低的17%邊緣，打破自民黨2012年重掌政權以來最低紀錄，且是連續5個月低於20%，執政地位搖搖欲墜。奇怪的是，都這個時候了，外相上川陽子還有心情訪問烏克蘭，在基輔做了一場公關騷，到底是為了轉移國內視線，還是為了向美國表忠？或是兩者兼而有之？

烏克蘭正陷於苦戰，資源即將告竭，日本外相此時到訪，當然應該有所表示。上川信誓旦旦承諾，「日本堅定支持烏克蘭」。如何支持？說來實在好笑，所謂的支持不過是區區54億日圓（還不夠4,000萬美元），說是要提供無人機偵測系統，以及5台發電機幫助烏克蘭度過寒冬云云。早前美國政府宣布針對日本地震提供10萬美元援助，成為國際笑柄，原來日本政府也是如此小氣，可見這些所謂的發達國家都是善財難捨，冤枉甘心。德國總理紹爾茨也忍不住嘲諷，日本外相去了烏克蘭，但在武器真正送到戰場之前，這些支持對烏克蘭來說很無感。

話又說回來，即使日本願意慷慨解囊提供更多援助，也無法挽救烏克蘭敗亡的命運。曾有一段時間，基輔經常大肆宣揚，聲稱幾乎百分百成功攔截俄羅斯導彈，連匕首高超音速導彈也無法突破其防空系統，但最近其語調開始降低了，再也不敢如此張揚，顯然是吃盡了苦頭。日前俄羅斯對烏克蘭多個城市發射51枚導彈，烏方承認只攔截了18枚，連一半都不到。基輔歸咎於俄軍這次發射大量更難攔截的彈道導彈，其實真正原因是烏軍防空導彈捉襟見肘。

美國提供的愛國者防空系統效果似乎還不錯，奈何價格昂貴，每枚攔截導彈成本高達200萬至400萬美元，而攔截一枚俄羅斯導彈就需要兩枚愛國者，試問哪個國家負擔得起？開戰以來，以美國為首的54個國家總共向烏克蘭提供2,030億美元各種援助，依然無法挽救敗局，接下來還能怎麼辦？美國尚且耗盡對烏克蘭軍事援助資金，其他國家更是可想而知。

所以，別笑話日本政府出手低。這年頭地主家也沒有餘糧，面對烏克蘭這個無底洞，任何國家都無能為力。美西方本想以這場代理人戰爭拖垮俄羅斯，沒想到結果被拖垮的反而是自己，真是應了這句老話：人算不如天算。