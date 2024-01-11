白宮最近鬧出一場絕對不能小覷的風波，反映拜登與自己的內閣無互動、無互信。事緣國防部長奧斯汀今年1月1日開始突然住院，無法履職，甚至一度傳出留醫深切治療部。國防部長當然是舉足輕重的職位，但以美國政府的層層結構，一人病了自當有另一人補上，運作上不會出大問題。惟外傳拜登對奧斯汀病重命危毫不知情，一直被蒙在鼓裏，這便絕對不是小問題。

總統是最高決策人，掌握最大權力，國防部長作為白宮頭幾號人物，也是內閣最關鍵成員，「入廠」這麼大件事，不可能不向總統匯報。可如今卻是沒有匯報，是國防部知情不報，認為不用知會拜登，還是甚麼原因，外界未知究竟。但當地傳媒引述消息，指拜登從傳媒曝光才知奧斯汀情況，對此大感震怒，甚至有意將他開除。

不和傳聞甚囂塵上，白宮隨即放風，指拜登對奧斯汀的情況十分體諒，完全信任奧斯汀，盼他盡快回到五角大樓云云，但愈描愈黑，很明顯只是演給公眾看的戲而已。目前俄烏戰爭未了，以巴戰事正酣，加上拜登任期已屆尾聲，忽然更換如此重要官員，肯定會造成更大震盪。任何會影響選情的事，拜登都要考量，除非換人有利選情，否則奧斯汀暫時大位仍穩。

但這又回到老問題，何以無人通知拜登？是因為他是個老糊塗，還是他被架空？事實上，「深層政府」之說絕非無中生有，美國總統不過是捧上前台的棋子，所有國家決策，必須以深層政府利益為依歸。而所謂深層政府，當然是美國最有權勢和財力的一群，包括軍工複合體、華爾街高層等。美國軍費年年激增，到處煽風點火，世界各地戰爭沒完沒了，皆因這樣做才符合深層政府利益，拜登無足掛齒，被架空何足為奇！