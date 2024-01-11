已有百年歷史的豐田汽車旗下子公司大發工業，去年爆出有6款汽車在碰撞測試中涉及數據造假，以換取在安全測試過關。專家組早前完成調查後，進一步披露該公司有64款汽車及3款引擎涉嫌「廣泛的測試造假」。大發是日本家喻戶曉的汽車品牌，一直致力於小型車輛的製造及銷售業務，這次竟捲入嚴重的造假風波，令許多人大跌眼鏡。

其實，近年日本企業造假醜聞可謂層出不窮，例如川崎重工去年就承認子公司川重冷熱工業公司在過去近40年間涉及約1,950次數據造假；前年三菱電機也承認生產的3,384台變壓器存在數據造假。2021年，日本小林化工則被爆造假40年，以及日立被指品質造假30年。大家熟悉的日本品牌，基本上很多都上過造假榜。

有日媒認為，重視交貨時間是日本企業頻傳造假醜聞的原因之一，但某程度上而言，一系列造假事件更反映出日企已跟不上時代進步，面臨愈來愈大的經營壓力。已故的索尼前首席執行官出井伸之曾經指出，傳統製造業以企業為主導，由企業開發新技術、製作產品，再輸送到市場。可如今的互聯網時代是以市場為主導，企業需要傾聽用戶需求，傳統模式注定要被淘汰。日企普遍存在的問題，是它們無法從過去的製造神話中清醒過來。它們曾經取得成功，不願意放棄原來的管理模式。

另外，日本社會有所謂的「恥辱文化」，給自己制訂一項目標後，就會想盡一切辦法達到。若達不到目標，會覺得無比恥辱。這種恥感文化比中國人的面子文化極端得多，日本人往往會採取各種手段以擺脫「恥辱」。造假行為就是讓他們自我麻醉的毒藥。長遠下去，未來的日企只會不斷走下坡，「日本製造」的信譽岌岌可危。