上周，中紀委公布了將三名中管幹部開除黨籍的決定，為本周的中紀委三次全會「祭旗」。其中，中國光大集團原黨委書記、董事長唐雙寧的罪狀之一是：大搞「雅腐」，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品。

雅腐是這幾年反腐中的新名詞。與之相對應，那種大肆收受票子、金子、車子、房子、女子等「五子登科」式的傳統腐敗，大概可稱為「俗腐」，未免太低級趣味了。雅腐則不同，或書畫詩詞，或瓷器玉器，有品味多了。以唐雙寧為例，在中國人民銀行、中國銀監會、光大集團等擔任多個要職，深耕金融業40年，自謙是「擅長詩歌、書法，略通金融」，擔任中國金融文聯、中國金融書協、中國金融美協多個協會的主席，書法自創「飛狂草書」，繪畫自創「T抽象」畫風，號稱繼承創新了趙無極流派。

落台官員的雅腐五花八門，原河南省副省長兼公安廳廳長秦玉海，酷愛攝影；原江西省人大常委會副主任陳安眾、原廣東省政協主席朱明國，都是「書法家」，在企業、工廠、街巷、景區四處題字；原全國政協副主席、江西省委書記蘇榮夫婦酷愛景德鎮瓷器；原安徽省副省長倪發科，號稱「玉癡」；原人民銀行副行長范一飛是一個音樂迷。

「不怕領導講原則，就怕領導沒愛好」。官員的愛好，成了重點圍獵突破口，形成「私人訂製」式腐敗。這些「雅好」，便成了權錢交易的特殊載體，成了權力尋租的工具。一方面，行賄者投其所好，如商人進貢秦玉海價值數百萬元的昂貴攝影器材，景德鎮陶器工廠爭相孝敬蘇榮夫婦各種名貴陶器，有商人送給范一飛高級音響。當然，貪官有時會掏出象徵式的錢作為「購買」費用，自欺欺人地披上合法外衣，以掩飾賄賂實質。

另一方面，商人們則是真金白銀從官員手中購買其作品。有權力鋪路開道，秦玉海的攝影作品到處獲獎、辦展，而後出售轉讓，收取巨額版權費。唐雙寧的書畫作品，很多商人一擲千金，花費大價錢爭購。陳安眾的題字，收取天價「潤筆費」。其實，商人在意的絕非這些作品藝術含金量幾何，而是看中了當中注入的權力成分，借購買「作品」輸送利益，攀附巴結，並將官員的書法、相片鑲嵌懸掛在顯眼處，作為護身符。官員則利用「作品」洗白受賄錢款。

官員也是人，有藝術雅好不是壞事，惟一旦附着了權力，就往往異變。雅腐的官員不僅逐利，而且追名，在一片吹捧阿諛之聲中迷失自我，不可一世，實則是金錢加持與權力賦能雙重交織造就的怪胎。所謂的「雅好」成了腐敗的遮羞布，其實掩飾不住滿滿的銅臭。官員落台後，其作品頓成「毒草」，藝術離開了權力瞬間縮水，很多地方忙着剷除、焚燒，一文不值。但只要各種審批集中於權力之手，無論雅腐、俗腐，其鏈條是扯不斷的。