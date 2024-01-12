娛圈單打：女王效應勁強大　呢位小生終彈起

重頭劇《新聞女王》早就落幕，但餘威未了，當中飾演李施嬅男友的高鈞賢，在內地忽然吃香，獲封「國民女婿」，認真巴閉。他亦食住個勢，加入直播帶貨行列，日前開Live開足12粒鐘，為了搵錢，非常勤力。

咁又係呀，娛樂圈機會稍縱即逝，有得做梗係做啦，賺錢要緊！內地網民亦欣賞高鈞賢的專業精神，大讚他努力又敬業，就算普通話講得唔流利，一樣以「港普」滔滔不絕介紹貨品，為咗推銷甚至食足5餐，甘之如飴。結果唔止帶貨成功，認真態度仲意外收穫更多粉絲。

大家都知，高鈞賢參加2005年《香港先生》奪冠入行，自此加入大台，儘管官仔骨骨，高大靚仔，奈何一直不獲重用，莫講話同男主角戲份絕緣，就算吃重少少的男二角色一樣唔多見。2014年約滿離巢，外界一度傳他兜踎到要做洗車工人。後來他受訪承認，一直以來工作態度不好，NG太多，人又傲慢，搞到監製聞之色變，紛紛拒用。

嗱，做人衰咗唔緊要，最緊要知道衰乜。高鈞賢決心改過，2020年簽約邵氏重返大台，態度大改，演技仲明顯進步，《白色強人Ⅱ》的催淚演出令觀眾耳目一新；來到《新聞女王》做暖男律師，對李施嬅癡心包容，更令女觀眾芳心融化。如今換來內地工作機會不斷，終於得米！

所以話啫，識做人非常重要，若然死性不改，未紅先驕，就算外在條件再好，機會一樣溜走。家陣連緋聞女友馮盈盈，都話呢兩年唔拍拖為事業衝刺，高鈞賢難得時來運轉，真係要把握機會啦！