正論：中產負擔極沉重　俎上魚肉被開刀

在港府高官眼中，中產是一邊歎咖啡、一邊欣賞法國電影的優皮一族；但在現實生活中，中產是負擔最沉重的一群，他們上有高堂下有子女，住屋開支龐大，政府福利卻絲毫享受不到，末了還要被徵以重稅，生活捉襟見肘。正是官民對中產的理解存在極大落差，港府完全不會體諒中產苦況，以致原來的社會穩定力量也變成不穩定因素，結果不是移民遠飄，就是加劇民怨，無助本港長遠發展。

立法會昨日討論「關注中產階層的需要」議員議案，席上炮聲隆隆。有議員直斥，港府一直拒絕定義何謂中產，社會福利和未來規劃亦沒有將中產納入其中，令他們感到被忽略，促港府設立中產事務委員會。又有議員指出，中產交稅多而福利少，致使怨氣積累，港府擬調高政府服務收費，包括公立醫院急症室收費等，勢令中產百上加斤。要求政府在下月發表的《財政預算案》中，為中產延長自置居所貸款利息扣稅年期，增加最高扣減額，同時提供減免差餉和地租，並要下調股票印花稅等。

香港中產豈止交稅多而福利少，直情沒有福利可言。基層尚且可申領各種經濟援助，還可排隊輪候公屋，但中產則不可能受惠於這些措施。調查顯示，中產家庭住屋佔開支的四成，對比公屋只有12%，反映中產單是為了「住」已筋疲力竭；何況父母子女均要供養，在職家長更要聘請外傭照顧家庭，全部都是錢。到了交稅季節，他們又是被徵以重稅的一群，供養父母子女的免稅額聊備一格，不足以減輕負擔；業主也是表面風光，供樓之餘還要交差餉地租，試問還怎麼可能有餘裕歎咖啡看電影？有人形容中產「返貧」，絕無誇張。

中產開支愈來愈大，收入卻未見同步增加。目前本港市道不振，樓股齊插，不少企業均縮減投資，以致僱員薪金增長似有若無，同時職位減少，人人做到冇停手，甚至有些僱員不幸地被裁掉。重重壓力下，中產自然不敢消費，更不敢貿然置業，令本港經濟愈做愈縮，陷入惡性循環。高官這邊廂鼓勵市民留港消費，另一邊廂則錙銖必較，消費券固然事先張揚未必再派，更放出風聲密謀加稅，中產淪為「中慘」，豈是無因！

最虛偽的是，外界每提到中產苦況，要求港府加以關顧，高官例必「牙痛咁聲」，拒絕作為。過去庫房肥到漏油，固然認為毋須幫助中產；到了現在財赤高企，更有大條道理向中產開刀。財庫局高官表示，目前經濟環境充滿挑戰，政府必須審慎理財，量入為出；又強調社會福利的經常開支，近5年間升幅達到52%，反映政府有承擔；甚至揚言減稅未必是最具效益的措施，正是欲卸之責，何患無詞！減稅是唯一讓中產直接受惠的做法，港府連減稅也「落閘」，叫中產情何以堪！

更可笑的是，高官竟然拿強積金說事，認為取消對沖後，對退休人士更有保障。這番話如果不是昧着良心來說，就是反映官員不食人間煙火。強積金年年蝕錢，行政費高昂，所謂取消對沖，也是拖至明年中才實施。打工仔壓力山大，豈是薪高糧準的官員所能明瞭？

說到底，過去香港之所以一片榮景，一字記之曰「炒」！不論是股市還是樓市，都因炒風帶動財富，這是千真萬確的事。儘管炒風導致樓價高企，無殼蝸牛難以上車，但不要忘記，水至清則無魚。港府為了壓制炒風而推出干預市場的樓市辣招，過去毫無效果，現在經濟環境逆轉，更令樓市插水，連帶賣地也是流標連連，財團不願投資，影響股市也一沉不起。儘管《施政報告》提出為樓市減辣，但出招唔湯唔水，對刺激入市的效果是零。

正如有識之士指出，目前樓市炒風已然絕迹，根本不應再伸出有形之手干預，全面撤辣是唯一刺激樓市的正途；何況股市疲不能興，早前宣布下調股票印花稅力度不足，香港被嘲為「國際金融中心遺址」，再不全力救市，香港危矣！

當然，港產官僚剛愎自用早就不是今日的事，對於外界的建言往往屢勸不聽，弄得民怨沸騰，中產心灰意冷。君不見，移民潮至今未止，被提取強積金總額，近5年間急增五成，「永久離港」依然是最主要原因。既然交了稅卻福利全無，倒不如移民他方，一走了之！