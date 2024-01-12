有句老話叫「傷敵一千，自損八百」，其實在現實中，自損往往比傷敵更可怕。美國不斷收緊晶片對華出口限制，對誰影響最大？顯然不是中國，而是美國企業。晶片大廠英偉達就是其中一個受害者，為了繞過美國政府的出口管制，英偉達一直想方設法生產適合中國市場的降級版晶片，高端的不行，就改為中端的，中端的還不行，又改為「閹割版」的，可謂用心良苦。結果呢？中國客戶沒有興趣了，因為中國本身的晶片生產能力日益提高，部分性能已達世界先進水平，為何還要花冤枉錢購買閹割版的美國貨？

天下熙熙，皆為利來，在美國政府嚴格限制之下，英偉達依然不願放棄中國市場，原因很簡單，中國市場佔其總收入高達五分之一，沒有其他市場可以取代。科企的發展需要巨大投入，沒有市場支持，猶如無源之水，不能繼續大量投入研發，也就無法維持競爭力。尤其是面對發展迅速的中國市場，今天美國企業退出去，以後恐怕再也回不來。

有人說，中國企業應該感謝美國政府，是他們強迫英偉達等美企讓出市場份額，間接扶持中國企業發展和壯大。這不是開玩笑，而是事實，美國政府一味瞎折騰，美國企業才是最大受害者。

美國的封鎖禁運，無疑會對中國造成一定干擾，卻無法阻止中國繼續發展，反而會加快自主研發，終有一天徹底擺脫對美國產品的依賴，難道美國政府不明白這個道理？他們不是不明白，而是為了遏制而遏制，完全不計後果，當然也不會關心美企死活。商務部長雷蒙多明言，出口管制將導致美國企業損失一些收入，但為了保護國家安全，這是值得的。政客們動不動就拿國家安全來嚇唬人，美國企業還能說甚麼？有些國會政客猶嫌目前的出口限制不夠嚴厲，要求禁止包括中低端產品在內所有晶片輸華，簡直匪夷所思。

說到底，中國並非一個小國，而是既有龐大市場又有雄厚科技基礎的大國，美國企圖通過小院高牆、脫鈎斷鏈來阻止中國發展，無異於癡人說夢。根據澳洲智庫發表的報告，在44項技術領域中，中國在其中37項遙遙領先。姑勿論這份報告是否靠譜，中國科技不斷取得突破，已是不爭的事實。英偉達等美企陷入進退兩難的尷尬處境，其實正是美國政府遏華力不從心的縮影。