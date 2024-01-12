以巴戰爭持續逾3個月，死亡人數已突破2.3萬人。國際刑事法院就南非指控以色列，在加薩犯下種族滅絕的指控召開聆訊。可以預料，在美國力撐之下，對以色列的種族滅絕指控肯定不會成立。

最虛偽的是，美國國務卿布林肯在特拉維夫會見以色列總理內塔尼亞胡，假惺惺地表示加薩的平民喪生人數「實在太多」，促以色列減輕加薩平民苦難云云。以色列之所以有恃無恐，原因就是睇死美國不管怎麼樣都會支持以色列。美國出錢出力出武器，不斷添柴加火，根本就是最大黑手，加薩平民的苦難怎麼可能減輕？

顯而易見，內塔尼亞胡的終極大計，就是將加薩清空並永久佔領，死不掉的加薩平民則趕往埃及西奈半島。一個國家對非本國民族進行屠殺和強制遷徙，佔領並不屬於該國的土地，這還不是種族滅絕，怎樣才是？

雖然拜登要求以色列盡快結束現階段戰爭，並屬意巴勒斯坦自治政府管治戰後的加薩，但內塔尼亞胡揚言反對，態度極之強硬。美國軍政商界由猶太人主導，政治獻金也同樣以猶太人為最大金主，現在是以色列牽着美國走，拜登也要看其臉色。

以軍甚至連不涉哈馬斯的約旦河西岸巴勒斯坦平民，一樣大開殺戒。美媒取得當地的閉路電視片段，證明以軍突然向一名17歲巴人青年開槍，另兩人衝上前幫助亦中彈，最終17歲青年死亡。以軍事後強調他們正進行「反恐行動」，惟該青年實際上只是想燒紙皮取暖。以軍視巴人為芻狗，又一鐵證。

布林肯就表示，只有透過中東地區的努力，才能達致停戰，這顯然是推卸責任。中東地區一直有努力斡旋，但勞而無功，皆因美國不肯收手，以色列嗜血之戰自然不會停。