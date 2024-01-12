說起馬爾代夫，許多人第一時間會想到陽光與海灘。這個由約1,200個珊瑚島和環礁組成的印度洋島國，是知名的度假天堂，近年亦成為北京和新德里拉攏的國家。馬國總統穆伊祖近日訪問中國，就引起國際高度關注。

今次是穆伊祖就任以來首次訪問外國，卻一反馬國總統大多選擇印度作為首趟出訪目的地的慣例；再加上穆伊祖去年11月宣誓就職總統翌日，立即要求印度從該國撤軍，許多西方媒體因此得出本屆馬爾代夫政府親華的結論。當然，事情並沒有這麼簡單。

南亞一直是印度的勢力範圍。隨着近年中國崛起，對周邊國家的影響力愈來愈大，區內小國如斯里蘭卡、尼泊爾等普遍採取中立立場，不喜歡在中印博弈中選邊站。不過，馬爾代夫由於國家太小，人口只有50多萬，在外交政策上很容易搖擺不定。

以上屆馬爾代夫政府為例，時任總統薩利赫2018年上台後，就一改之前政府親中的立場，採取「印度優先」政策，甚至給予印度軍事人員駐紮在馬爾代夫，結果引發民眾強烈不滿，認為即使印度的駐軍人數不多，但已明顯侵犯馬爾代夫的主權。薩利赫在去年的大選落敗，和這件事有很大關連。

所以，穆伊祖一上台就與印度割席，與其說是親華，更大的原因是背後有強大的民意支持，要求對上屆政府的親印政策作適當回調。對大部分民眾來說，馬爾代夫只是個小國，最重要的是確保國家安全，而不是捲入中印的競爭之中。

不過，馬爾代夫畢竟人口太少，民意很容易變來變去，以致政局不穩，外交政策出現鐘擺效應。雖然中馬政府近日宣布提升兩國關係至全面戰略合作夥伴關係，北京仍然不可掉以輕心。