美國空襲也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）據地，似乎美國想用武力壓制來防衞紅海航道。但是美國的空襲，一如先前胡塞武裝在也門內戰中面對沙特阿拉伯聯軍的攻擊，經年歷月也不敗，最後是停戰議和。美國空襲除非堅持，並配上地面攻擊，否則怎可使胡塞武裝屈服？在國際注目之下，作為全球霸主，美國不能不對胡塞武裝的挑戰作出回應，但它能成功嗎？美國空襲卻對當前中東形勢有負面的影響。

一是美國空襲沒有作用，僅只刺激胡塞武裝更多反制。美國此舉更向國內外證明其在中東戰局中的無能為力。胡塞武裝可以向它挑戰，其他非國家的武裝亦可同樣地向它挑戰，容易引來抗美的群雄競起。美國暗殺伊拉克民兵組織的一名領袖，便帶有先發制人的目的。可惜，效果卻是伊拉克決意驅美軍出境，因為民兵組織背後是伊拉克政府。可是美軍不敢空襲伊拉克政府，暗殺其政府領導。

同樣的理由亦存在於其他非政府的地方武裝，它們不少都有國家在背後，一是伊朗，二是土耳其，敍利亞與伊拉克可能被美國輕視，但對伊朗仍然是步步為營，施壓力但不敢全面衝突。伊朗不願正面作戰，卻不會放棄它所支持的地方武裝，否則的話，它會失去什葉派的擁戴。伊朗與地方武裝還是倚賴微妙的相互依賴關係。地方武裝的自主性頗大，尤其是當哈馬斯與胡塞武裝成功地挑戰以色列與美國。

二是胡塞武裝肯定會更加積極地對付以色列與美國。美國空襲打擊極有限，卻是極佳藉口對美國、英國等進行更多的攻擊。美國可以在紅海航道部署的防空導彈數目有限，難以應付上千的導彈、無人機同時攻擊。如果美軍或友軍軍艦受損，會更證明胡塞武裝的戰略成功，會更鼓勵它加強封鎖。黎巴嫩的真主黨可更作呼應，襲擊以色列的沿港設施，摧毀其進口依賴的經濟。

這在外是南北夾攻，在內是哈馬斯等頑抗，以色列和美國是沒法打破困境，不是半投降談判，便是核武之戰，阿拉伯與伊斯蘭教全民攻以。以色列要消滅加薩的巴勒斯坦人民，到頭來猶太會被滅族。

中東戰雲密布，稍一不慎，大戰將起，以色列不足以與阿拉伯及伊斯蘭教國家同歸於盡；後者人口眾多，幅員廣大，足以鬥耗。以色列大有可能把在美國的政治控制也賠上去。