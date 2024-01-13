中美近日舉行第17次國防部工作會晤，無非又是各自表明立場，沒有甚麼新意。中方強調在台灣問題上絕不妥協，並敦促美方減少在南海軍事部署和挑釁行動；美方則強調保持軍事人員之間溝通渠道的重要性，防止競爭演變成衝突。其實大家都知道，中美關係之所以劍拔弩張，有時候甚至瀕臨擦槍走火，皆因美方不斷挑釁生事，不是在台海興風作浪，就是在南海煽風點火，或是直接上門偷窺，只要停止這些惡意動作，就不會有爆發衝突的危機，哪裏還需要舉行甚麼國防部工作會晤。

最近內地媒體透露一則消息，解放軍戰艦與美軍航母艦載機近距離對抗的畫面首次公開。事緣前年解放軍遼寧號航母編隊前往西太平洋執行遠海訓練，期間遭遇美軍航母編隊的挑釁，解放軍055大型導彈驅逐艦南昌號奉命前出近百海里，將美軍航母編隊牢牢擋住，並成功驅逐兩架前來滋擾的美軍「超級大黃蜂」艦載機。從畫面可見，當時南昌艦已打開前甲板多個導彈垂發系統的蓋板，意味着已將對方鎖定，隨時可以開火。

有「大驅」之稱的055驅逐艦，配備112具導彈垂發系統，數量遠超美軍同類型驅逐艦，可以發射各種防空和反艦導彈，包括射程達上千公里的鷹擊21高超音速導彈，也就是說可以直接在美軍航母編隊的作戰半徑範圍外發動攻擊，對方根本沒有機會靠近。狹路相逢勇者勝，這次南昌艦牛刀小試，獨力抗拒敵方滋擾，有效履行了航母編隊「帶刀護衞」的職責，確實令人眼前一亮。

都說中國軍力發展迅速，但到底發展到甚麼程度，沒有人說得準。正所謂，兵者，詭道也。中國這方面一向神秘莫測，不會將所有家底統統露出來，已經公開的武器裝備相信並不是最先進的。美國國防官員承認，中國擁有領先世界的高超音速武器庫。這正是令美軍望而生畏的主要利器，也是其不斷要求與解放軍溝通對話的主要原因。

論整體軍力，解放軍當然還比不上美軍，但在自己家門口，解放軍已有足夠能力和把握擊退任何對手。所以，別看美軍耀武揚威，經常擺出不惜一戰的姿態，其實美軍軍頭都有自知之明，壓根兒不想也不敢與解放軍直接對抗。只有台灣民進黨當局和菲律賓小馬可斯政府才會如此天真，以為美軍真的會替他們賣命。