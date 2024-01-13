2024年伊始，坊間熱烘烘在談論所謂的九運降臨。中國傳統術數將地球氣運分作上、中、下三元，每元有3個運，合稱為三元九運。氣運每20年一轉，2004至2023年是下元八運，2024至2043年是下元九運，每個階段會對應不同的潮流。

筆者最早接觸到三元九運理論，是聽已故風水名家林國雄先生所說的。還記得剛踏入21世紀，林師傅便打趣地跟我們一夥年輕人說，八運將臨，要懂得選擇行業，八運屬於《易經》的艮卦，五行屬土，代表山嶽、少男、以至身體的手足部位。水的意象是活潑、向前，山卻是保守、懷舊，因此2004年之後，會流行復古，也適合發展地產行業，從事手足按摩工作的人，可以圖得大利。

當時我年紀尚輕，聽到林師傅的就業「貼士」，只是一笑置之。如今驀然回首，卻發覺傳統的九運學說，或許也是有點道理。2004年之後，香港忽然冒出一個觀念，叫「集體回憶」，懷舊與保育，儼然成為了潮流風尚。數十年前，香港尚未流行足浴或腳底按摩，但踏入八運之後，這類行業又確是做得紅火。

至於所謂的少男當運，也確是有點神準。回想起2014年的「佔中」事件，以至往後的社會運動，往往站在「大台」上指點江山的，不是一眾民主大老，竟然是好些初出茅廬，就連書也沒唸完的少年領袖。凡此種種，莫非當真是氣運使然？

如今八運已過，未來20年，據說是《易經》的離卦主導。離卦五行屬火，代表眼睛、心靈和中年女子。在2043年之前，可能人類科技已發展到能夠以眼、以心操控物質了。不久的將來，說不定美國還會選出一個中年女子當總統，若然果真如此，那人會是……