台灣雖然只是蕞爾小島，但由於在世界經濟供應鏈中的特殊地位，以及處於中美勢力角逐的臨界點，若出現動亂或紛爭，很容易就會牽連到整個世界。過去7年多蔡英文的執政，已為兩岸關係埋下許多一觸即發的火藥線，台灣接下來是走向拆彈掃雷還是點燃引信，就和選舉的最終結果息息相關。

若一切沒有改變，仍舊維持目前由民進黨完全執政的局面，則由於從相對溫和的蔡英文換上更冒進的賴清德，台海危機幾乎可說是顯而易見。而一個更剛愎自用、不肯承認錯誤、獨斷獨行的領導人，別說在國際與兩岸關係上，就算是台灣內部的政治，恐怕都會掀起更多風暴。

若是三黨不過半，中央仍由民進黨掌權，則雖然對民進黨的監督力量得以加強，但民進黨仍可藉由與民眾黨的策略聯盟，以及行政體系刻意繞過立法體系的方式蠻幹，各類抗爭與衝突很快就會在台灣不斷上演。

假使終於達成了政黨輪替，換上的是柯文哲與民眾黨，由於柯不受控的個性，很快就會重演過去其在台北市長任內，各部會首長如走馬燈般更迭的混亂。而民眾黨在國會力量的孱弱，更勢必導致民眾黨必須就不同議題和國民黨、民進黨合縱連橫。至今仍不肯承認「一個中國」的柯文哲，和大陸間的蜜月期究竟能維持多久？也是充滿變數。

即使侯友宜與國民黨取得多數執政權，其實也未必能讓台灣走向康莊大道，因為在野黨必將像過去一樣質疑國民黨與大陸和美國間的關係，而兩岸能否真的順利化解矛盾，重新走向和諧？能否在美中間達到平衡？仍有許多難關要渡過。無論如何，台灣人將用選票決定的，不僅是台灣未來4年的走向，更可能將決定東亞乃至全球的命運。