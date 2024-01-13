筆者不止一次指出，隨着息口上升，供應增加，加上香港與內地經濟復甦步伐緩慢，外圍地緣政治風險日增，本港樓市已出現根本性的轉變，政府理應在去年以至更早時間全面「撤辣」。可惜特區政府做事一貫後知後覺，畏首畏尾，在去年施政報告只肯局部「減辣」。結果樓價踏入新一年後加速下跌，負資產、蝕讓及銀主盤個案倍增，進一步打擊市民的消費意欲及對前景的信心，令香港經濟出現螺旋式下滑危機。

許多市場人士與政黨、議員，近日都要求政府在下月發表的新一年度預算案補鑊，立即、全面撤銷所有樓市辣招。目的不是為了救市或救地產商，而是拯救一眾小業主與香港的零售、餐飲市道，讓物業市場回歸正常自由運作，不受政府的過時政策所干預。對於政府近日公布今年首季暫停出售住宅及商業地皮，作為短期措施，讓市場有時間稍作喘息，不會因一而再、再而三出現流標或「零標」而進一步打擊市場信心，實在無可厚非。但政府同時要吸取當年金融風暴與沙士時的教訓，不應長時間、全面停售土地，否則過幾年可能又會出現土地及房屋供應斷層，令劏房問題永遠得不到解決。

如何在市場信心不足下避免賣地流標？其實與處理辣招問題一樣，就是回歸自由市場運作。政府不應罔顧市場情況，訂下過高及不切實際的賣地底價，甚至可以完全不設底價。只要有人肯入標投地，就價低者得，這樣肯定不愁沒有發展商入標。當然，有關做法可能會令政府蝕底一次，但是其他發展商見到原來有機會以超筍價「執雞」，下次就會有更多人參與競投，出價也會更為合理。這樣不單止可以保住長遠房屋供應，還可以令庫房不至於全無短期賣地收入，除笨有精。