中東戰火延燒，俄烏戰事亦難以「勸和促談」。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫日前表示，俄方尚未看到烏克蘭問題和平進程嘅進展，將會繼續對烏特別軍事行動。鬼咩！戲子總統澤連斯基無視美國及西方對其援助，已難以如戰事初期嘅慷慨，依然故我，以為伸伸手啲錢就會繼續嚟，看來佢已發慣黃粱夢。

澤連斯基無視形勢已不在他那一邊，亦昧於俄羅斯愈打愈強嘅客觀事實。俄羅斯近日加強空襲烏克蘭之際，英媒引述消息報道，伊朗不但為俄國研發一款新型攻擊無人機，更快將首次向對方提供地對地彈道導彈補充戰力。與此同時，南韓政府稱，北韓可能向俄國出口其新型近程彈道導彈，並且已經對烏克蘭使用。

俄烏戰事開打不久，西方國家確實源源不斷向烏克蘭捐贈武器，誇張地說：武器要麼已經到了烏克蘭士兵手裏，要麼是在運輸途中。然而，戲子總統領導無方，得到天文數字嘅軍援和武器，依然未見有乜「大反攻」，反而其軍事情報局副局長早前接受英媒訪問時說：「在炮火方面，我們正處於下風，現在一切都將取決於西方給我們的東西。我們與俄羅斯擁有的火炮比例大概是1比10或1比15，我們的西方夥伴給了我們大約10%的物資。」

老朽早已指出「長貧難顧」，一味伸手求人，未能奮發自強，豈有不敗之理！最可笑係澤連斯基喺新年致詞中，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」，更大言炎炎宣稱「烏克蘭的軍火庫將有至少額外100萬架無人機，以及西方夥伴提供的F16戰機。」嘴炮打得再響，又怎可能喺實戰中「發洩怒火」？再堅持甚麼恢復2014年以前嘅烏克蘭領土，恐怕只會輸到褲都甩埋！