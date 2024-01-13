以色列在加薩大肆殺戮，戰火連天，血流成河。親伊朗的也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）上月起以牙還牙，在紅海偷襲前往以色列的商船，冀以國有所收斂。美國自詡為世界警察，當然馬上組織多國部隊於紅海護航，但成效不大，最終只能向敵人發出最後通牒，要求立即停止襲擊，否則會採取軍事行動。胡塞武裝對此恫嚇毫不畏懼，反倒於本月初變本加厲，向商船大肆襲擊。眼見通牒無效，美國和英國昨天毅然空襲也門多個設施作報復。

中東烽火連天之際，以暴易暴的方法能奏效嗎？眾所周知，胡塞武裝也不是省油的燈，向來睚眥必報。以色列在加薩濫殺無辜，美國對以色列不加約束，反倒向胡塞兵戎相見，豈不是抱薪救火，把中東戰事無限擴大？為何拜登老頭不順應胡塞的要求，力勸以色列馬上停火，非要火上添油不可？拜登心中會否有不為人知的盤算？

美國近年通脹有如脫韁野馬，現任總統拜登支持度隨之江河日下。民主黨選情嚴峻之際，前總統特朗普再度入主白宮的呼聲甚囂塵上。拜登為求反敗為勝，會否順水推舟，刻意擴大中東的軍事衝突，以轉移國內選民的視線，並激發內部愛國情緒，促使國民團結一致對外，從而贏得選舉？外部衝突往往能化解內部危機，並能大大鞏固執政者的權力。這是拜登可用的政治招數，也是過去總統常用的伎倆，例如前總統小布殊雖然內政成績平平，卻藉着兩次對外戰爭籠絡人心，成功連任。

今次總統選舉，拜登其實是許勝不許敗。萬一落敗，針對他的檢控將紛至沓來，兒子亨特的貪腐案更會禍延其身，最終釀成尾大不掉之局面。拜登為求自保，或許會鋌而走險，刻意拉闊中東戰線，以獲取政治利益。今次拜登如能一挫胡塞武裝銳氣，徹底解決紅海危機，或可重振聲威，扭轉選情。

然而拜登的算盤能打得響嗎？真的不容樂觀。胡塞武裝素來有仇必報，遇強愈強。也門外交部副部長亞齊揚言，英美兩國將為襲擊胡塞付出沉重代價。胡塞武裝政治局成員布卡哈提亦表示，「也門會勝出這場戰爭，英美很快發現直接侵略也門，將會是英美史上最愚蠢的事情」。胡塞武裝顯然會傾巢而出，負隅頑抗，與英美拚死到底。有西方軍事專家指出，英美如未能一舉殲滅胡塞武裝，紅海戰事將持續不斷，並將成為另一個慘絕人寰的戰場。

再者，以色列日前在敍利亞擊殺伊朗駐敍指揮官，伊朗揚言會報復。西方一直懷疑伊朗暗中支持哈馬斯，並向胡塞武裝提供武器。英美如今竟向胡塞迎頭痛擊，此舉會否也將伊朗捲入戰爭，成為舉世關注的焦點。一子錯，滿盤皆落索。拜登在紅海遽爾啟釁，非但不能止戈為武，從而遏止胡塞的襲擊；相反，以暴易暴，只會把地區戰事升溫，隨時釀成中東多國大戰，並把自己的總統寶座拱手讓人。