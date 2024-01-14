中東局勢波譎雲詭，戰雲密布。為報復也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）襲擊紅海商船，美英發射逾100枚精確制導炸彈及導彈，空襲胡塞武裝於也門16個地點的60個設施，多地發生爆炸，空襲持續近一小時，多人死傷。胡塞武裝揚言，美英襲擊也門必受懲罰，外界現時最關注的是，支持胡塞武裝的伊朗會否介入其中。

事實上，以美國為首西方國家，對西方商船不斷在紅海遇襲，一直顯得束手無策，所謂的護航艦隊，雷聲大雨點小，參加的國家由廿個縮至十個，仍然以美國為主力，反映許多盟友在以巴戰爭正酣之際，不欲牽涉入內，明哲保身。美國作為世界一哥，騎虎難下，繼續任由胡塞武裝突襲得手，面子實在掛不住，不得不拉着英國一起出手，以壯聲勢。

紅海曼德海峽和波斯灣霍爾木茲海峽，為世界兩大石油關鍵航道，兩者相加佔全球海運石油貿易量近四成。如果任由胡塞武裝為所欲為，石油能源價格勢必大漲，加劇美歐通脹，隨時爆發政治危機；加上商船不能經紅海運貨，航運成本大增，金錢損失極大。美國既為面子，也出於實利需要，實在無法不出手反擊。

目前伊朗的態度仍然克制，只口頭強烈譴責美英的軍事襲擊，是侵犯也門主權和領土完整，違反國際法和國際原則云云。不過口是這麼說，全世界都知，胡塞武裝背後金主就是伊朗，痛擊這個組織，即是痛擊伊朗。德黑蘭即使不直接跟美英開戰，肯定會繼續支持更多武裝組織實施報復，中東局勢只會更加複雜。更不必說，伊朗日前扣留了一艘可裝載100萬桶石油的油輪，藉此「報復美國偷油行為」，令中東除了以巴、種族和宗教戰爭外，更添上金錢利益的關鍵因素。