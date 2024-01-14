今個財政年度頭8個月，香港錄得超過1,600億元的財政赤字，庫房儲備只剩下數千億元，如此虛耗下去，很快便要見底。面對當前困境，特區政府的財金官員挖空心思，想出來的法子五花八門，但似乎沒有一樣是中用的。

港府考慮過開徵陸路離境稅，但即便付諸實行，也難以填補財政上的千億元缺口，更會妨礙粵港澳大灣區的融和與交流，點檢下來，弊多利少，最終恐怕難以實施。資產增值稅卻是一塊肥肉，一旦徵收，庫房短期內肯定可以水漲，但是這一招無異於竭澤而漁，將香港百多年來簡單稅制的優良傳統打破，茲事體大，諒港府也不敢貿然推行。

這也不行，那也不行，財金官員無計可施，近期就連增加急症室收費的餿主意，也被迫用上。此舉猶如「發窮惡」，終究無濟於事，只是徒然折騰罷了。

實際上，面對千億元的赤字並不可怕，以往的香港，光是一年賣地收入，就達到上千億元。人們常打趣地說，當時的庫房，肥到就連襪子也穿不下，但凡事有利必有弊，近年特區政府與不少市民，只看到高地價的壞處，卻忽視了香港多年來穩健的財政狀況，正是靠地產業支撐。如今全球經濟不景，本地的房產市場步入寒冬，政府卻不懂因時制宜，仍死抱着壓抑樓價的「辣招」不放。地產商為規避風險，大多不敢再投標土地，缺少了賣地收入，庫房自然要坐吃山崩。

不少香港人羨慕歐美地區，說當地樓價便宜，這確是事實，但你可知道，西方國家主要不靠賣地收入，可是錢卻不會從天上掉下來，他們所靠的就是不停發債、印鈔。如果香港走上西方之路，市民就要有心理準備，未來的特區政府，也得靠借債度日。