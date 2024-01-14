雖然才剛擊沉幾艘也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）的攻擊艇，並多次攔截了襲擊的導彈與無人機攻擊，但由美國主導的「繁榮守護者行動」並沒有帶給世界太多的信心，多數海運業者還是選擇避開紅海繞行非洲，這造成了海運費用激增，美國為首的西方國家的威信，也又一次受到打擊。

單以軍事實力而論，胡塞組織遠遠算不上強大，裝備不過就是五花八門的單兵武器，以及不怎麼先進的導彈與無人機。但他們卻有世界上多數軍事組織都沒有的特點，那就是極其豐富的游擊作戰經驗，以及長期遭受空襲與封鎖，導致在經濟上幾乎可以和全世界脫鈎，一般的制裁與打擊，對他們的效果都相當有限。

起源於塞義德什葉派的胡塞組織，有着強烈的反美與反以色列情緒，從2004年就開始與也門政府軍展開殊死鬥，在2011年阿拉伯之春後，更迅速發展茁壯，2014年便攻陷也門首都薩那。2015年，沙特阿拉伯領導聯軍進攻胡塞組織，但8年來雖然擋住了胡塞奪取經濟富庶地區，以及向外發展對外港口與機場，但也無法消滅他們，反倒讓他們更加精進了在導彈與無人機上的戰術運用，甚至具備襲擊沙特與阿聯酋基礎設施的能力。

2022年春，雙方進入了延長停火談判，但以色列入侵加薩，又給了胡塞組織攻擊的藉口。由於胡塞自信能挺過美軍的空襲，也不會被捕捉到自己的主力，所以除非美軍準備大規模進軍也門，否則光靠被動護航的「繁榮守護者行動」，根本難以阻卻騷擾，也不可能讓航運業者放心。最佳的解決方案，就是盡快結束加薩戰事，讓沙特能順利與胡塞組織達成和解談判。只是以色列目前顯然不肯放手，未來數月，紅海依舊會動盪不安。