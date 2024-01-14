台灣民進黨連續3次贏得總統大選，這個選舉結果對大陸來說肯定不理想，兩岸未來數年發生衝突的機率恐怕會愈來愈大。儘管香港在兩岸關係中的角色愈來愈淡，但特區政府也應思考日後如何做好對台工作。

香港回歸後，與台灣的交流一直受「錢七條」規範。或許是這個原因，過去20多年幾乎看不到港府對台有何表現。目前香港負責對台事務的部門為政制及內地事務局，可一眾官員對台灣的了解似乎有限，只是一味被動式跟從中央指示。結果這麼多年香港在兩岸關係方面不但沒有發揮積極作用，反而是幫倒忙，最為人熟悉的是2019年的修例風波。

前天是台灣總統大選前夕，但港府竟然在這個重要時刻向立法會提交立法議程，明確表明今年將會就一條在當年引發50萬人上街的條例立法，令人再次感到莫名其妙。誠然，台灣民眾經歷過4年前的反修例風波後，對香港的事情已漸漸不關心。然而，港府此舉顯然又為民進黨提供了炒作的「子彈」，有利民進黨選情，反映港府對兩岸事務欠缺政治敏感度。隨着未來台海局勢日趨緊張，港府應該更加重視台灣，成立一個由特首親自領導的對台工作組，以便及時應對日後隨時會出現大變動的兩岸局勢。

具體而言，正如我早前在本欄建議，港府應開放更多職位歡迎台灣年輕人來港工作，為兩岸和平發展作貢獻。兩岸關係一旦緊張，當局則可考慮在關鍵時刻推出一些懲處台灣的措施。例如去年1月至9月約有77.9萬香港人赴台旅遊，相比之下，去年1月至11月的訪港台灣遊客只有69萬人，香港大可大幅度提高來往港台的機場離境稅，反正去台灣旅遊的多是黃絲。