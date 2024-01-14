美國國務卿布林肯剛結束中東求和之旅不久，美英聯軍隨即對也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）多個據點發動空襲，令人感到美方立場反覆無常，言行不一。但根據雙方公布，美英襲擊次數僅數十次，合共造成也門方5人死亡，6人受傷，全部都並非重要人物，亦未聞有何重要軍事設施受創。與美英官方的高調吹噓比較，今次軍事行動實際是雷聲大、雨點小，不似真正想與胡塞武裝或其背後支持者伊朗開戰。

美國此前盲撐以色列在加薩屠殺巴人，引發胡塞武裝多次襲擊駛經紅海的歐美商船，最直接受害的是德國、法國等歐陸國家，導致航運成本上升和出現物資短缺。身為「大佬」的美國，其後「吹雞」建議歐洲及阿拉伯各國組成聯合護衞隊保護紅海商船，一來是自己惹禍，卻要求別人一同付鈔孭鑊；二來這種只守不攻的戰略，缺乏明確的軍事目標，等同將自己的軍隊送進敵人的虎口，成本大，風險高，而且治標不治本，各方自然興趣缺缺。

美國很快就發現這招行不通，惟有找來其傻傻的忠實盟友，同時亦是也門前宗主國的英國，合演這套紅海報復大轟炸鬧劇。何以說是鬧劇？因為美英都現正面對內憂外患，俄烏戰事持續，以巴衝突加劇，國內大選臨近，自己的施政與閣員卻屢爆醜聞。以維護各國的航行安全和經濟利益為名，對也門叛軍發起有限度的軍事行動，名正且言順，有助轉移國民對種種國內外問題的視線。

況且胡塞武裝幾乎沒有空軍，防空能力也好一般，只要不是傻到派出地面部隊攻入也門，即使空襲成效不彰，至少也不會蝕大本收場。

故此，空襲也門看來並非真心為商船護航，而是為美英自己以至以色列的暴行護航！