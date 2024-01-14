伊朗援助嘅也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝），自去年底以來頻頻襲擊紅海商船，聲援喺加薩與以色列作戰嘅哈馬斯組織。美國及英國日前出動軍機、無人機、戰艦和潛艇等，發射過百枚不同類型精確制導彈藥，轟炸胡塞武裝逾60個目標。呢次係西方首次聯合襲擊胡塞武裝，美英相信已削弱其襲擊紅海船舶嘅能力。是否如此？看來未必。

胡塞武裝表示，喺呢趟合共70多次嘅空襲中，共有5名戰士喪生，揚言會報復和繼續攻擊商船。胡塞武裝無視美國通牒，一直攻擊紅海商船，至今已迫使逾2,000艘商船改道，最少有18間航運龍頭企業暫時放棄紅海航線，改為繞經非洲南端好望角，牽連依靠紅海以北蘇彝士運河賺取外匯嘅埃及財政。

西方雖然多次警告胡塞武裝停止施襲紅海商船，但胡塞武裝睬你有味。喺也門經歷與沙特阿拉伯為首聯軍逾8年戰鬥嘅胡塞武裝，已非省油的燈，看來毫不畏懼與美國開戰。美國官員亦指，胡塞武裝近年武器裝備技術取得長足發展，由以往利用伊朗偷運零件土炮生產嘅導彈，到近期襲擊以色列展現出嘅中程彈道導彈技術，威脅紅海安全確已綽綽有餘。伊朗外交部日前亦發聲明，強烈譴責美英聯合攻擊也門胡塞武裝，係全面支持過去100天猶太主義政權，對巴人和加薩受困平民所犯下戰爭罪行嘅延續，批評行動侵犯也門主權和領土完整，並違反國際法律、法規與權利。

美英空襲也門，有傳媒分析，表面上是為國際航行安全保駕護航，實際上是轉移視線，壓低國際社會對美國偏袒以色列嘅批評聲浪。但看來老美目的未達，反而惹怒伊朗，「震虎」不成，伊朗必定更加支持胡塞武裝。以哈戰火外溢，老美有排頭痕！