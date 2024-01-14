筆者日前欣賞了由中英劇團製作，賽馬會贊助「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃下的長幼口述歷史劇《漂流獨白》。「獅子山傳耆」計劃始於2017年，《漂流獨白》作為總結演出，長幼共融下的精彩演出，為項目畫上完美句號。

常言道：戲如人生。好的劇本多源自真實生活，「獅子山傳耆」計劃多年來去遍18區，透過公開招募，發掘不同老友記屬於他們的傳奇故事，結合社區特色，透過劇場手法呈現真實的口述歷史。這些劇目，參與的演員都是「本色出演」真情流露，勇敢地說出自己真實姓名和年齡，用戲劇分享他們有血有肉的人生故事。從一段父親在添馬艦賣象牙的故事開始，留在異鄉的婦人、代父還債的少女、迷失於教育的老師、見證金股齊鳴的各行從業員……共同見證大時代中浮沉起落，又何去何從呢？

劇中有一個命題：大浪之後，何以立命？過去在英殖時代，有人用「借來的地方，借來的時間」來形容香港。上一代不少人視香港為跳板或暫留的地方，回歸後由於身份認同的建構出現了偏差，出現極端的本土甚至港獨思潮，我們的城市大病了一場，很多人都感到迷惘困惑。或者，漂流可能是人生的宿命，但並不代表我們沒有根。

在百年未有之大變局下，中國高舉「人類命運共同體」的大旗，已成為改變世界格局的主要力量，而香港作為中國一部分，正如在《漂流獨白》最後一幕，我們都被捲入巨浪中，如何憑着手中的光去找到希望，勇敢面對機遇與挑戰？有人選擇離開，但是絕大多數人選擇留下來。我們比任何的時間更需要精神依靠和團結的力量，透過口述歷史的傳播，從小市民的視角，回望過去，珍惜當下，重塑獅子山精神，以團結關愛、堅毅拚搏、高效專業、靈活變通等優秀品質，建構最廣泛的國民身份認同，找到香港在國家新時期下的定位。

回到劇場本身，除了觀賞者有所啟發外，該計劃參與者年齡由18至80歲，年輕人從老友記中認識了過去的香港，也得到人生的啟發。老友記更發掘潛力無限的一面，節奏的把握和靈巧的形體表現，都令人眼前一亮。「獅子山傳耆」計劃多年來參演的老友記達724名，觀眾超過4萬人次。

筆者在年少時代，亦曾參與社區劇場工作坊並公開演出，對認識自我、提升自信也起了很大的作用。社區層面，劇場能增強人與人之間的聯繫和社區歸屬感，減少疏離與無力感。香港作為中外文化交流中心，藝術是源自生活卻又高於生活，文化事業必須扎根於社區才能接地氣，加強普及參與，培養觀眾基礎，甚至從中發掘培養人才。筆者建議政府透過提供場地，鼓勵商界支持合作，與大灣區城市多作交流，發揮香港粵語文化的優勢，加強社區劇場推廣，將之建設成亮麗的人文風景線。