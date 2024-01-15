正論：垃圾徵費亂如麻　準則欠奉難適從

垃圾徵費4月1日實施，換言之，還有不足3個月，市民要用錢處理垃圾的時代降臨了！然而，垃圾徵費所涉及的，除了要付費購買指定垃圾膠袋的問題，更是市民生活習慣的大改變。近水知魚性，近山識鳥音，難道面對新措施，市民就知道怎樣用指定垃圾袋的準則？事實上，不論一般市民、業主法團甚至物管業界，依然對即將「殺埋身」的使用指定垃圾袋準則存在混亂。

大家都覺得垃圾徵費亂如麻，很明顯就是當局的準備工作欠周詳，宣傳又不到位，致引來各方質疑。早前有意見指當局不容許物業管理公司，擺放大型指定袋收集住戶垃圾。其後環保署澄清，法例並無禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾「包底」，但相關做法不能免除住戶在棄置垃圾時，需要用指定收費袋的法律責任。

早前環保署一名高級環境保護主任在電台節目表示，已要求物管公司，不要在大型垃圾桶預先套上指定袋，若有需要套上垃圾袋，署方建議可套上透明袋，方便檢查住戶是否已用指定袋包好垃圾。署方強調，垃圾收費是基於每位市民都應該為他棄置的垃圾負責的原則，因此並沒有建議「包底」的做法。不過，物管公司仍需以指定袋包好住戶沒有用指定袋棄置的垃圾，才可交予垃圾收集商，否則垃圾收集商不會接收。

物業監管局早前向業界做的問卷調查發現，儘管絕大部分受訪物管公司均表示有跟進環保署的建議，但是已就違規垃圾處置及相關費用攤分等事宜，跟服務對象達成共識者，僅得一成左右，令人不禁懷疑，距離徵費不足3個月，物管公司是否能做好準備？環保團體炮轟當局的「澄清」，等同將垃圾徵費自廢武功，因為環保署難以在每幢住宅監測市民丟棄垃圾的情況，既然物管公司已經「包底」，住戶繳交的管理費已攤分了大型指定垃圾袋費用，市民為節省開支，「慳得就慳」，自然不會另行購買指定袋丟垃圾。

見微知著，從以上可見，政府要求市民用指定垃圾袋的準則仍有不清晰之處，且存灰色地帶，如今屋苑大廈用指定垃圾袋「包底」的做法，各有各講法，已令人無所適從。一些規模較小的物管公司，以及好些「三無大廈」，又會如何「執生」？根據政府的說法，政府計劃首半年向「三無大廈」及公屋住戶，免費提供指定垃圾袋，期間亦設「適應期」，主要以勸喻和警告代替執法。

事實上，垃圾徵費一拖再拖，拖足10多年至今才落實，照道理應有充分時間做好各項配套措施，同時做好公眾宣傳和有關的教育工作。可是，如今殺到埋身，市民需要知道的具體情況如怎樣分類棄置家居垃圾、廚餘該如何收集處理、哪些棄置物適合交予「綠在區區」？政府即使有做宣傳，但卻如蜻蜓點水般，根本大多數市民仍然對垃圾徵費「一舊雲」。講真，市民至今仍未知去哪兒買垃圾徵費袋！香港這個「智慧城市」，近排推出的「易通行」、「康體通」等頻頻失智甩轆，如今殺到的垃圾徵費，有關部門如不趁還有些日子快馬加鞭廣作宣傳、釐清準則，屆時全港恐出現垃圾大災難！