台灣的賴清德當選總統、民進黨連續3屆執政，這個結果是大陸最不願見到的。在台灣大選過程中，大陸一再警告，今次選舉是「戰爭與和平」的選擇。大家清楚，這個警告的潛台詞，是若民進黨賴清德當選，就是「選擇戰爭」；侯友宜或柯文哲當選，就是「選擇和平」。

如今賴清德以558萬票當選，是否說明台灣有550多萬選民選擇了戰爭？他們的投票是不是就意味把台灣帶進了戰爭？從投票量說，賴清德的550多萬票佔投票率的四成，侯友宜、柯文哲的合共830多萬票佔投票率六成，這能不能說台灣選民選擇和平的比選擇戰爭的多出兩成？「選擇戰爭」的是550多萬人，「選擇和平」的是830多萬人？中國大陸國台辦給出的結論，是民進黨賴清德當選不能夠代表台灣主流民意，這可不可理解為台灣的主流民意還是要和平？同時國台辦還說，選舉改變不了兩岸關係基本格局及發展方向，阻擋不了祖國終將統一，也必然統一的大勢。國台辦的表態，把選舉前緊繃的「戰爭與和平」之弦鬆了下來。

賴清德當選後聲稱，維護台海的和平穩定是他的重要使命；聲稱他要在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵、對話取代對抗，達到和平共榮的目標；聲稱面對中國的「文攻武嚇」，他也有守護台灣的決心。大選中，這位「務實台獨工作者」一直把自己打扮成要致力於維護兩岸和平、反對戰爭，然而又不斷在「國家主權」大搞分裂活動，挑釁挑戰大陸；他在大選中收起了「台獨」叫囂，卻不斷鼓吹「兩國論」。現在他當選了，還在大耍這套兩面派。

從國台辦和賴清德當選後的表達來看，海峽兩岸不會有即時的危險，但大陸推動統一的行動不會減速，賴清德鼓吹的甚麼「在對等尊嚴前提下」，實現「兩國論」的「和平共榮」圖謀也不會得逞。大陸會按照自己的節奏用文武兩手，加大施壓在一定時間內實現統一！