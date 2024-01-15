在台灣六成民意要求「下架民進黨」的呼聲中，賴清德依然勝出大選，看似意外，實是意料中事，從「藍白合」破局那天起就注定了這個結果，只是國民黨和民眾黨一直在麻醉自己而已。實際上，賴清德得票率僅有40%左右，如果不是在野政黨鷸蚌相爭，他未必可以勝選。民眾黨柯文哲聲稱得票不理想，好像很意外似的，其實他早就應該料到這個結局，選前各項民調皆顯示其支持率墊底，三歲小孩也知道他根本沒有機會勝選，難道本人不知道？從某種意義上說，柯文哲無異於間接為民進黨助選，賴清德最該感謝的就是他。

當然，國民黨內部山頭林立，勾心鬥角，沒有團隊精神，又不珍惜人才，才是導致連續3屆敗選的主因。這些年國民黨一直被民進黨牽着鼻子走，跟隨人家的調門，完全失去自我，以致成為「去中國化」的推手之一，連曾經承諾的「九二共識」也不敢堅持。這次推出的候選人侯友宜也是主打本土色彩，既無大將之風，也無個人魅力，根本上不了台面。國民黨真的沒有人才？不是沒有，而是劣幣驅逐良幣，真正人才不是被邊緣化，就是被迫出走。這家百年老店淪落到如此地步，再不思徹底改革，只能繼續沉淪，恐無翻身之日。

對大陸而言，誰當選分別並不大，民進黨也好，國民黨和民眾黨也罷，只是「明獨」或「暗獨」之差而已。早前有項針對大陸網民的調查顯示，超過七成受訪者希望民進黨賴清德當選。這反映大陸民眾普遍對台灣問題失去耐心，不再寄望國民黨可以促成和平統一，只是希望盡快解決台灣問題，既然和統已不可能，剩下的選擇就是武統，而自稱「務實台獨工作者」的賴清德上台，無疑將促使大陸加快武統步伐。

總而言之，未來4年台海局勢必將更加火爆。大陸未必有武統時間表，但架不住民進黨一再玩火，加上美國不斷撥火，誰也不敢擔保不會點燃戰爭。日前有外媒透露，台灣大選後，美國政府將會派出一個高級代表團到訪，表面上屬於非官方性質，實際上一切由官方主導，其性質堪比前年眾議院議長佩洛西竄訪台灣，大陸還能無動於衷嗎？

華盛頓「以台制華」，民進黨「倚美謀獨」，雙方皆已到了公開化的地步，這才是未來4年台海最大的危機，賴清德也許就是引爆危機的人。