大家應該記得，香港在1997年確診全球首宗人類感染禽流感個案，最後要銷毀全港百萬雞隻，此後疑難雜症不絕，尤以沙士、新冠死得人多。如果說，未來全球各地還會面對更可怕的病毒感染，足以令大部分人口死亡，肯定不是危言聳聽。

此際又傳來壞消息。英國研究人員在南大西洋英國屬地南喬治亞島，發現有哺乳類動物感染H5N1高致病性禽流感病毒。研究人員去年10月在當地附近島嶼發現有鳥類受感染，相信病毒是通過南美洲候鳥遷徙傳入，其後在象海豹、毛皮海豹等動物屍體的樣本中，同樣檢出H5N1禽流感病毒。南喬治亞島位處南極，是苦寒之地，病毒居然也如此活躍，令人驚訝。該島並無常住人口，但因為有野生動物聚居，屬於探險觀光勝地。人類是哺乳類動物，絕對有機會受感染，情況就像當年香港一樣。要是當地有研究人員或旅客中招，病毒進一步擴散，不足為奇。

人類歷史上已有多次瘟疫大流行導致大量人口病死，包括「所有大流行之母」的1918年流感，共有4千萬至5千萬人死亡；更早的1346至1353年爆發黑死病，歐洲死掉5千萬人；天花、霍亂等亦肆虐一時。至於千禧年後的沙士，近期的新冠，一樣釀成大災難。

隨着社會不斷發展，衞生和醫學水平不斷提升，病毒依然層出不窮，人類以發展之名破壞青山綠水，代價逐步浮現。

單是去年，全球平均氣溫為攝氏14.98度，為1850年有紀錄以來最熱的一年。相比1850至1900年工業化前水平，整體氣溫平均足足高出1.48度，已經挨近《巴黎協定》致力防止超過1.5度的上限。大家不妨思考，末日是否近了？地球是否藉着瘟疫為人口大清洗？