新一屆的台灣總統和立法院選舉剛結束，結果跟預期既相符，也有不符之處，執政民進黨只能算是半贏半輸，未來的路肯定愈來愈難走。選舉之前，民進黨總統候選人賴清德的民意支持度一直領先，最後他也成功當選，但得票率只有40%，在台灣歷屆總統中，近乎是最低的。

立法院的選戰，民進黨表現更加糟糕。全院合共113個議席，民進黨原有61席，國民黨38席，民眾黨5席，其他組織或個人則佔9席。本來民進黨是立法院的最大黨，而且佔去過半議席。可是新選舉過後，該黨由61席銳減至51席，席位除卻不能過半之外，就連第一大黨的地位也保不住。按新一屆的席位分布，國民黨佔52席，民眾黨也有8席，立法院的第一大黨，已變成是國民黨。日後民進黨的施政，將會變成跛腳鴨子。

前瞻未來，上台後的賴清德，肯定不如今日坐在總統寶座上的蔡英文。小英可以指揮如意，但賴清德則很難如此，他的施政將處處受到掣肘，只能當組織一個弱勢內閣。假如民進黨是代表追求台灣獨立的路線，則正如中國內地官方所言，今次選舉結果，反映出台獨並非寶島民眾的主流思想。日後賴清德就算想阻撓兩岸統一，也很難為所欲為。

過去一直盛傳，想「下架民進黨」的台灣選民高達六成，今次選舉結果顯示，事實確是如此。賴清德得票率是四成，民進黨在立法院也只取得約45%的席位，綠營在台灣確實得不到大部分民意支持，很多民眾都希望政權易幟。今次民進黨的總統寶座幸保不失，只是因為藍、白兩黨不爭氣，平白錯過了大好的合作機會。要是國民黨和民眾黨能夠合組名單出選總統，如今的民進黨，早已被下架了。