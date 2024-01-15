美國與其他七個國家發表聯合共同聲明，譴責俄羅斯利用安理會常任理事國的特殊權利，公然違反安理會決議，將北韓導彈運用在烏克蘭戰場上。而和過往反應迥異的是，莫斯科駐聯合國大使，並沒有明確強烈反對這項指控。

俄大使只說：「烏克蘭空軍代表否認有任何相關證據，因此，美國似乎是在散布錯誤訊息，沒有事先進行核實。」這種相對和緩的說法，讓外界懷疑莫斯科是否傾向用模糊的方式來處理此事。

其實各國早已對北韓導彈能在如此短時間內擁有跳躍式的進展感到震驚，其他國家花上數十年才能具備的導彈技術，金正恩卻在執政的短短10多年內達成。2010年代初期，北韓還只是個擁有落後兩個世代以上初階短程導彈技術的地方，但很快就發展出中程乃至長程導彈的技術，並掌握潛射彈道導彈能力，而其核武的小型化也突飛猛進，若沒有外在勢力幫助，幾乎不可能達成這項任務。

過去，中俄都否認向北韓提供這類技術，但隨着俄烏戰爭爆發，俄羅斯庫存彈藥面臨枯竭，加強與北韓的相關軍事合作後，態勢逐漸明朗，那就是北韓導彈技術應該就是來自於俄羅斯。當前的烏克蘭戰場，可說也為北韓提供了難得的實戰磨練體驗，有了經由實戰搜集的參數，無論是俄羅斯或是北韓，對改進自己導彈抗干擾與精準打擊方面，都將會有相當大的助益。

在承平時期，俄為了自身的利益，斷然不會如此慷慨大方地讓北韓分享技術，但面臨美國的壓力以及與中國間的合作與競爭，扶植一個更有話語權的北韓，現階段可說對俄羅斯更加有利。若情況真是如此，則北韓導彈勢將走向質量的雙重大躍進，未來朝鮮半島的和平，只怕會更加艱難。