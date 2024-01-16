正論：標示不清益生菌　改善腸道或靠害

市面上標榜「健康產品」的養生食材和藥品真是多如牛毛，然而，是否真的一經服食就可以強身健體，無懼歲月催人老？或者服食後就可「老當益壯」，或是改善這樣增強那樣，令你即使未能重拾青春，也可改善體質，變得「更強更健美」？都市人工作忙碌，難免飲食不定時，影響腸胃消化，或是應酬過多而導致失調、便秘等。最近益生菌大行其道，被指有助腸胃健康，改善腹瀉等徵狀，是以愈來愈多市民服用。

有見及此，消費者委員會檢視市面40款益生菌產品，測試其是否真的有益？結果發現有兩款樣本標示含安全性有待確認、不建議作為益生菌供人類使用的糞腸球菌；此外，亦發現60%樣本沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株或其數量，其中一款樣本更完全沒有標示相關益生菌的資料，不符國際自願性行業標籤指南的要求，令消費者難以作出知情選擇。40款益生菌膳食補充劑中，消委會指逾90%樣本即多達36款標示含乳酸桿菌，逾80%即33款標示含雙歧桿菌，聲稱可改善消化、加速腸道蠕動。

事實是否如此呢？在醫學上，目前科學證據無法顯示益生菌的使用有助於改善免疫系統、改善腸道健康、緩解便秘等；而有「PicoLabb」及「Procalun」樣本標示含糞腸球菌。根據聯合國糧食及農業組織與世界衞生組織聯合工作組評估，糞腸球菌和屎腸球菌屬於腸球菌屬的常見益生菌，但由於這兩種菌株較不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此並不建議作為益生菌供人類使用。

消委會的測試，有兩點更值得大家關注，其一就是40樣本中只有15款在包裝上清楚標示所有益生菌菌株，一款只標示菌株編號，3款只標示菌屬，更有一款完全沒有標示相關益生菌的資料，只在成分表中以「本地大學研發綜合益生菌」取代，消費者根本難以分辨正服用甚麼菌，如此「蒙混過關」，服用者吞了甚麼菌也不知，實在離譜。

其二就是有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用，然而消委會指出，剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未成熟發展，並不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品，包括益生菌。事實上，母乳成分中具有腸胃道成長因子，可保護嬰幼兒腸胃道順利發展。若嬰幼兒感到腸胃不適，應盡早求醫，而不是自行購買益生菌給嬰幼兒服用。美國食品及藥物管理局（FDA）去年9月曾發表警告，指有早產嬰兒服用益生菌配方後，患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。可見切勿輕易相信，以為益生菌真能改善腸胃不適、消化系統不良的問題。

市民要保持身體健康，應該改善不良生活習慣，注意飲食均衡，同時做適當運動，靠「健康產品」始終非正途，尤其對嬰幼童，服食益生菌更應慎之！他們腸胃有事，最好都是立刻去看醫生。作為一個精明的消費者，要諮詢醫生按身體狀況和需要而選擇合適的益生菌，若然亂服用，分分鐘適得其反，反而誤事。至於港府有關部門，理應參考國際行業標準或地區法例，訂下膳食補充劑的相關標準或法例，豈可任由其標示不清不楚。事關市民健康和人命，把關宜嚴不宜寬也。