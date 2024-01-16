娛圈單打：港仔台灣爆紅　係咪本地走寶

出名口不擇言的台灣女星徐熙娣（小S），近日又語出驚人。憑Netflix人氣台劇《此時此刻》在寶島爆紅的港產靚仔劉俊謙，「美色」連小S也垂涎，揚言願意代替其正印女友與他「完成床事」！

事緣劉俊謙的正印女友蔡思韵登上小S節目宣傳電影，小S隨即打蛇隨棍上，單刀直入問其男友床上功夫是否了得，她可以代勞，認真飛擒大咬！蔡思韵只含糊表示，「狀態跟他在《此時此刻》的形象差不多」，引發小S更多遐想。

皆因這位港產靚仔，憑《此時此刻》聽障宅男一角風靡寶島，台妹都為他的純愛形象着迷，有份參演的小S也不例外。台灣娛樂圈一向競爭激烈，近年台劇更有長足發展，紛紛登上串流平台。究竟劉俊謙有乜先天條件，令他能夠在當地佔一席之位呢？

嗱，呢位靚仔不算年輕，已經35歲，演藝學院出身，亦係台北藝術大學舞蹈碩士，與台灣頗有淵源。最先在舞台劇界嶄露頭角，其後參演大量ViuTV劇集，但真正響朵，要數2019年港產片《幻愛》，為他贏來多個電影獎座，他與蔡思韵亦因此撻着。2021年他在《梅艷芳》一片飾演「哥哥」張國榮，可惜因為外形不似，未有獲得好評。直到去年《此時此刻》引發極大回響，終於走紅。

大隻又靚仔，是粉絲對他的普遍觀感。之不過，過去是台星過江香港搵食，例如林青霞、王祖賢，現在則是港仔靠台灣竄紅。香港電影事業係咪走下坡，大家各有感受，然則香港機會不及台灣多，串流平台劇集才是知名度跳升的保證，卻是不爭的事實！