台灣大選結束，結果似乎每一方都說有利，但實際是哪一方真的得利呢？

總統選舉民進黨勝了，但票數大跌，不如蔡英文上屆選舉的得票過半數。國民黨與民眾黨得票合起來超過半數，由於它們不能整合而輸了。有說民眾黨分流的票主要來自民進黨，因而若民眾黨不參戰，國民黨亦未必可勝，這是無從檢證的假設。這組選民，在上屆大選投向民進黨，今屆不投，實際可有兩個可能，一是基本屬游離票，不是民進黨的鐵票，不滿意便離棄。二是即屬民進黨以往的支持者，卻因蔡英文政府的劣政而捨棄民進黨。

過往的情況是民進黨掌政兩屆後敗選，反映出民進黨是政治動員黨，但對主政沒有能力和主張。蔡英文兩屆執政下，台灣經濟、社會、民生皆衰落不堪，民意反應惡劣，且兩岸關係惡化，前景不穩，選民放棄民進黨似乎是大勢所在。假若民眾黨、國民黨能夠協調合力，相信擊敗民進黨的機會極大。但兩黨分別競爭，給民進黨漁人之利，在選前已明確，此所以賴清德民調領先。然而即使如此，這麼多的選民仍然投票給國民黨與民眾黨，顯示出不少選民是極不滿民進黨。縱使知道最後不會有足夠票數推倒民進黨政權，也知其不可為而為之。很可惜，國民黨與民眾黨錯失這個奪取政權的機會。

北京說民進黨不代表台灣社會的主流。從票數而言，不過半便不是主流。民進黨長期佔選票四成確不是主流，但也與主流並足鼎立。國民黨或民眾黨選票亦不過半，它們也不是主流。台灣社會便沒有主流，或正處於大變動的階段，變動的方向是甚麼呢？

大選中使民進黨失去立法院的多數議席，論者認為民進黨執政便受制約，這是傳統民主政治的邏輯思維。民進黨是意識形態的政黨，目標是改變台灣的政治與社會，不會安心地依民主政治的規則文化行事。蔡英文兩任重心是去中國化，造就台獨的法制基礎與社會文化。今次面對選票減少，但再有4年任期，自必變本加厲推行台獨，也會跟從美日在東北亞和國際政治方面與北京抗衡。這4年兩岸關係會進一步惡化，台灣內部更趨台獨的政治化。國民黨與民眾黨在立法院能給予制約嗎？

北京統戰台灣多年，結果如此，證明過往政策有誤。今後會否由一個極端倒往另一個極端呢？