美國因為資本主義制度的自由、民主、開放，國家年輕，沒有歷史包袱，地理位置優越，得天獨厚，資源豐富，廣聚天下之才，多代政治精英領導理政有方，準確利用兩次世界大戰機會和戰後世界變局制訂發展戰略，成為全球最強最霸的超級大國，霸凌、欺壓弱小，不可一世。

然而物極必反，盛極而衰！美國資本主義制度的貪欲膨脹、擴張機制，必然導致它走向其最高也是最後階段的帝國主義。到了這個階段，美國雖然還很年輕，地理位置依然優越，資源依然豐厚，對天下之才仍然有吸引力，自由、民主、開放仍然喊得震天價響，但因為開始變質變味，發生異化，自由、民主、開放被濫用，由原先前進的力量，變成搗亂、破壞的力量，治國理政的政治精英與資本緊密結合，在資本貪欲，自由、民主、開放變質變味及濫用誘惑下，成為極其自私自利的小人和各種資本利益集團的代理人，美國資本主義制度生存和賴以運作的選舉制度及建制架構，就會變得瘋狂內鬥，亂七八糟，無奇不有。

「天下之治，眾君子成之而不足，一小人敗之而有餘」，何況美國的制度「異化」，產生的不是「一小人」，而是「一大群小人」！美國亂象不止，政治腐敗，走向衰亡只是時間問題。

這些年，美國的政壇亂象，選人用人之濫，內鬥不已特別嚴重，產生了下台後眾多官司纏身，甚至涉及「危害國安罪」、「支持暴亂罪」的前總統特朗普；產生了歷史上首位被罷免的眾議院議長麥卡錫，今後不知還有甚麼「么蛾子」。這些都是美國由盛而衰、由治而亂的表現，是資本主義走向帝國主義垂死階段的徵兆。

列寧早在100多年前第一次世界大戰之時，就分析指出了帝國主義階段不可避免的衰亡命運，此乃資本主義生產關係和制度的「內在裝置」運行的必然結果，誰也挽救不了。