上星期，台灣的國民黨前主席馬英九接受訪問，他向《德國之聲》的記者表示，憑武力防衞寶島，只是不切實際的幻想，台軍與解放軍的實力相差太遠，台島根本無險可守。因此，海峽兩岸問題，只能靠和平談判解決，在談判的過程中，台灣人只能相信中國國家主席習近平。

相信習近平主席，應是馬英九的心底話，這種講法當然沒錯，但他此言一出，便給台獨分子逮着機會，進而大肆炒作，甚至說在台灣總統和立法院選舉之前，他的這番言論，是給國民黨「倒米」，最少讓國民黨流失了50萬張選票云云。

上述的指摘純屬無稽，目的是想在國民黨內製造矛盾，若是聰明人，則切勿中計。選舉前的幾個月，國民黨總統候選人侯友宜的支持度，一直落後於民進黨的賴清德。

在藍、白兩黨商議合組名單出選總統之前，侯友宜的支持率，甚至落後於民眾黨的柯文哲。最終的選舉結果，侯友宜得票率僅次於賴清德，能夠位列第二，已算是有交代。侯友宜功敗垂成，只能怪他個人的政治魅力不足，跟馬英九是否失言，壓根兒拉不上關係。

今次台灣大選，國民黨的表現其實並不遜色，尤其是在立法院，更加收穫了豐碩成果。上屆國民黨籍的立法委員只有38位，今屆跳升至52位，最終或許還可再添一席，變成53位，一舉取代民進黨，成為立法院內的第一大黨。假如馬英九的言論，當真讓選民反感，試問國民黨在立法院內，又豈能取得如此驕人的成績？他講的是大實話，海峽兩岸前途，主要取決中國大陸一方，因此，相信習近平主席，應是台灣人最正確甚至是唯一的選擇。