人窮思舊債，特區政府面對嚴重財赤，但缺乏能力和決心去緊縮開支，惟有四處翻箱倒籠，尋找各類開源建議。其一叫做銷售稅、消費稅或商品及服務稅，但現時港人北上消費成風，本地零售及餐飲行業一潭死水，再徵銷售稅不僅殺經濟兼殺百業，也等同政治自殺。

其二叫做離境稅，當中又分海路、陸路及空路離境稅。1999年香港經歷完亞洲金融風暴打擊，樓價地價及股市大跌，政府收入縮水，時任財政司司長也曾經提議過，但很快就被打沉。原因之一是政治不正確，當年香港剛回歸不久，市民的愛國情懷仍在，港獨思潮尚未抬頭，離境稅妨礙兩地人民交往，並不可取。

另一原因是擔心其實際效果，當時建議每人每次離境收18元，說多不多，難以阻嚇一般家庭北上飲食購物旅遊。但18元說少也不少，對於有實際需要經常往返兩地的基層市民構成沉重負擔。如果要搞豁免機制，由特區公務員來篩選處理，單計行政費可能也不止18元一個人，絕對得不償失。

同樣的反對理由，在今天仍然適用，而且理據更強。中央力推粵港澳大灣區融合發展，特區政府卻自我設限，提議向跨境人流抽稅，實為大逆不道。再者，港人酷愛北上消費，除了物價平，還有服務好，選擇多，性價比高，就算現在收貴10倍變成180元一位，相信許多市民都會照舊北上，隨時更會特意留多兩晚及增加消費額，以「賺回」被政府收取的離境稅，令香港市道淡上加淡，業界慘上加慘。

此外，部分港人不惜長途跋涉北上消費，其實也是一種抗通脹自救手法。政府截斷此路徑，勢必影響基層生計，自製民生憂難，有違國家領導人指示。