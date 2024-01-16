政府早前對樓市「減辣」但不撤辣。立法會辯論「關注中產階層的需要」議員議案，有議員批評政府對中產支援少，中產抽居屋大部分不合資格，公屋更加不會有，而買私樓亦是不容易，更是「交稅多，福利少」，促請政府全面撤辣。有議員指港府一直拒絕定義何謂中產，社會福利和未來規劃亦沒有將中產納入其中，令他們感到被忽略，促港府設立中產事務委員會。

中產普遍交稅多福利少，中產家庭居住佔開支比率約四成，而基層居住佔開支比率約一成，出現「窮中產」現象。30年來大學生入職起薪點未有大改變，物價卻飛升，令不少青年「躺平」為申請公屋，導致中產下流化，也妨礙大學畢業生的就業機會。

研究顯示，只有中產或中間階層佔據社會的「半壁江山」，即人口比例的50%，這樣才是一個穩定的「橄欖型」社會結構。近年來，香港始終受困於貧富懸殊與樓價高企兩大問題，以致動搖了原本穩定或準穩定的社會結構。夾心階層家庭月收入介於2萬至6萬元之間，佔香港約30%的家庭住戶。他們的收入超出輪候公屋資格上限，卻無力購置私樓，社會多以「窮中產」形容之，當中更是包括大量年輕人。

港府的房屋政策較關注公屋，卻忽略一大批無資格輪候公屋、亦無能力購置私樓的窮中產。他們本應是社會的中流砥柱，卻淪為「無殼蝸牛」，漸對社會失去信心。對窮中產而言，無論香港建公屋還是建私樓、填海還是發展郊野公園，均未能分享發展成果。他們主要租住私人物業，隨着樓價持續上升，只能愈租愈小、愈租愈遠，甚至租住劏房。公屋輪候6年史上最長，但尚有一個6年的期限；而窮中產疲於應付生活壓力，置業無望，能享受到的其他社會福利亦不多，他們的生活有時還不如居住公屋中的社會基層。

香港經濟不景，樓市衰頹是鐵一般的事實。儘管普遍相信今年美國利率見頂，但香港繼續湧現大批出血割價盤。政府賣地頻頻流標，去年錄得6宗流標個案。政府日前公布今年1至3月賣地計劃，主動煞停供應，政府停止賣地是樓市陷入極大危機的警號。減辣是緩減樓價跌勢措施，亦為日後全面撤辣鋪路，是樓市政策正常化的過程。減辣的主要目的，是要製造正常的樓宇交投，讓每個月4千至5千宗的成交量，恢復至正常的一萬宗左右。

置業問題困擾中產，政府應為中產提供更多置業選擇，目前樓市炒風已退，港府應全面撤辣，幫助中產置業和減輕負擔。下月發表的《財政預算案》，應考慮為中產延長自置居所貸款利息扣稅年期，增加最高扣減額，同時提供減免差餉和地租，並要下調股票印花稅。香港中產一向習慣自食其力，自己拚搏，辛苦捱都是想看到有合理的回報。期望政府認真研究上述建議，減輕中產的生活和經濟壓力，提升其生活質素。