娛圈單打：感動時刻滿滿　頒獎掀回憶殺

《萬千星輝頒獎典禮2023》曲終人散，佘詩曼憑大熱劇《新聞女王》成為三料視后，囊括最佳女主角、大灣區最喜愛TVB女主角和馬來西亞視后，兼且係史上第三度封后，前無古人，讓人心服口服。何況當晚阿佘狀態大勇，艷光四射，簡直係史上最美麗視后！

當晚有不少讓人感動的時刻，包括阿佘攞完視后，司儀丁子朗隨即請她留步，並交了一個哨子給她呼喚下個頒獎嘉賓。此時《十月初五的月光》主題曲《祝君好》旋律響起，「初哥哥」張智霖步上頒獎台。這對《十月初五》CP久別重逢，阿佘張開雙臂互相擁抱，Chilam猶如紳士一般挽着阿佘護她下台，令觀眾掀起滿滿回憶殺，感動不已。

另一感動位，是一眾人妻揭曉視帝誰屬，各人妻包括陳茵媺、黃翠如、湯洛雯等，由於她們的另一半均有提名，大家講好哪一位老公勝出，就由其老婆頒獎。結果陳豪順利奪魁，Aimee頒獎時熱淚盈眶，兩公婆好感情絕非裝出來，觀眾同感溫馨。

努力總會有人看見。入行18年的周奕瑋終於獲得肯定，勇奪最佳男主持。他坦言，初入行時獲安排採訪康城影展，穿上「踢死兔」卻被嘲笑似企鵝，更被彈為冇身形、冇外形、冇台型的三冇主持，但他一一克服，感觸謂批評愈多，愈令自己進步和自強，勉勵大家不要被外界限制自己的可能性。

其實他主持功架十足，最令人刮目相看，是一年前單拖主持《萬千星輝頒獎典禮2022》，連無厘頭的林敏驄也Hold得住。今次攞獎，相信未來會有更多大騷見到他的蹤影。