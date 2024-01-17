台灣大選之後，台港形勢必然更惡劣。

民進黨連任，必然繼續推動台獨和去中國化。美國也必然在不同方面觸犯北京的底線，目的是挑釁北京，並同時把與台灣的關係加強、加深來對抗北京，不止於軍方來往、出售武器，更重要是建立軍事合作，和進一步訓練台灣特種部隊，使之成為遵從美國指揮的最強反中力量，也作為民進黨政權的武裝保衞性質，有民進黨台獨近衞軍的性質，意識形態的灌輸會成重心。

此外，美國亦會把台灣納入東北亞美軍指揮體制之內，一如日本、南韓，或許還未至於簽署安保條約的階段，卻會是在明在暗走向美軍聯合指揮的方向。美國未必會與中國衝突，而是逐步建立在台海主動、台獨發展的基礎，壓迫北京，造就未來衝突時的優勢。北京若只是口頭抗議，美國與民進黨政權自然得寸進尺，搶佔先機。這便迫使北京反制，但可怎樣反制？

關鍵是失了台灣的政權控制，單靠國民黨在立法院不可能制約。一是國民黨一樣親美，不會反對美國，至多在立法院吵吵。二是民進黨和美國會不顧一切通過台獨措施，甚至有秘密協議。民進黨今後即使上台時票數不過半，還會更努力和不守法則地把權力控制，推動它的政治目的。美國會以國際輿論支持，北京怎樣應對？

北京似正在改變對台政策，惠台政策修改，相信會轉為對台較為嚴厲的措施。可能在這個態度轉變底下，民進黨與美國加快台獨化，肯定使北京對台施壓，具體措施決定於當時北京的政治估計，與美台的態度。按現時的情況，即使年底美國大選特朗普當選，中美關係表面緩和，底下還是中美衝突。美國兩黨早有共識，要從各方面施壓中國，以打擊中國的競爭能力。台海政策是美國對華政策的組成部分，決定者是美國，服從美國的利益，而不是台灣政府，更不是台灣的利益。北京已洞悉美國對華政策的方向，表面上接觸，但不會在原則與政策上讓步。中美關係除非美國政策大變，否則的話，不會有真的改善。

這個形勢下，香港不可能獨自地與台灣交善，對台政策屬一國範疇，特區政府無插手餘地。以香港政府的官僚習慣，更不會有任何自作主張，台港關係多會陷於停頓，且大多循中央政策對台施加壓力，今後4年不可能有台港關係發展。台灣民進黨政府去中國化，也必然與香港脫鈎。