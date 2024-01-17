打了近兩年的俄烏之戰，拜登政府已經講到明對烏克蘭的援助會大大縮水，美國方面無心也無力再填這個洞。歐洲和北約被俄烏之戰拖得更慘，前一陣子也跟着美國的腔調要大幅度削減援助，要澤連斯基與普京談停火、談結束戰爭，那怕丟失一些土地也可考慮。

然而，最近英國和法國態度有些變。英國首相辛偉誠日前訪問基輔，聲稱今年會一如既往援助烏克蘭25億英鎊及多種先進武器，支持澤連斯基作戰，去年英國援烏是23億英鎊，表明英國對俄烏之戰的立場不變。接下來，法國新任外交部長塞茹爾內也訪問基輔，承諾法國繼續支持烏克蘭並給予援助。這位法國外長還大談「持久戰」，聲稱莫斯科希望烏克蘭及盟友比俄羅斯更早疲憊，但法國不會疲憊。這位年僅38歲的法國新外長，還誇下海口數周內會解決與歐盟的雙邊法律問題，從而協助法國企業在烏克蘭建立更多的軍事生產企業，令烏克蘭自行生產更多軍火，堅持長期作戰。

英法的態度比美國積極，聽在澤連斯基耳朵裏肯定受落。儘管英法還只是得個「講」字，也許是在哄哄澤連斯基，不過澤連斯基也有半信半疑的理由。他知道，這場戰爭打到現在美國要「走人」，山姆大叔沒啥大損失，脫身甩包袱對它有好處，但對英國、法國和歐洲就不同，烏克蘭大敗，丟失土地，政權垮台，社會崩潰，俄羅斯的勢力必會大大擴張，這些年北約東擴將大大受挫，甚至被打回原形。澤連斯基反覆強調的「烏克蘭是在為歐洲而戰」並非沒有道理；歐洲支援烏克蘭阻抗俄羅斯，實際上是在幫助自己，美國可以不管烏克蘭，歐洲不能不管烏克蘭。

想明白了這些，權衡利弊，英國、法國自然要帶頭做點甚麼。他們很清楚，跟着美國拋棄烏克蘭並非上策，還是要盡量支持烏克蘭打下去，至少現在不能「認慫」，要再打個一年半載看看形勢變化，說不定拜登連任或特朗普上台，又會再大力支持烏克蘭呢！