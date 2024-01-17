中國外交部長王毅日前應約與加拿大外長趙美蘭通電話，既然是應約，表示對方主動要求。無事不登三寶殿，加拿大這通電話所圖何事？無非想修復關係，重振經濟。這些年加拿大政府緊跟美國遏華政策，處處與中國為敵，將兩國關係推至谷底，最終受傷的還是自己。現在加拿大政府終於想通了，反華歸反華，生意還是要做，於是一改傲慢姿態，向中方伸出橄欖枝。而中方的態度則是無可無不可，你要對抗我奉陪，你要對話我答應。王毅提出三點意見：正確認知、互相尊重、合作共贏。加方聽懂了嗎？

加拿大經濟長期低迷，近年跟隨美國激進加息，更是雪上加霜，一直在衰退邊緣掙扎。官方預測未來一年經濟僅有0.3%增長，失業率將升至6.5%，這也許還是比較樂觀的估計，實際情況恐怕更加糟糕，稍有風吹草動，隨時陷入衰退漩渦。趙美蘭此時主動致電王毅，目的不言而喻，加拿大以出口能源、農產品和木材為主，而這些東西都離不開中國市場，也只有中國才有條件幫助加拿大擺脫衰退危機。

正如王毅指出，中加兩國之間既沒有歷史恩怨，也沒有利益衝突，反而有很多共同利益和互補優勢。雙方本來可以好好合作，互惠互利，奈何加拿大政客不知集體吃錯了甚麼藥，屢次挑釁中國，而且愈來愈歇斯底里。除了炮製「孟晚舟事件」、炒作間諜問題，加拿大還公然插手台海和南海問題，甚至不自量力派遣軍艦和軍機到中國家門口耀武揚威。其實大家都知道，加拿大根本沒有資格挑釁中國，之所以如此囂張，分明是狐假虎威，靠美國壯膽、受美國指使。

問題是，中國是加拿大重要貿易夥伴之一，兩國關係被推至谷底，對加拿大沒有任何好處，反而可能失去全世界最大的市場。同樣作為美國的附庸，澳洲也曾衝在反華第一線，但近期已明顯放軟身段，總理阿爾巴內塞早前更親自率團訪華，尋求改善關係，希望重振經貿。加拿大政府又豈能無動於衷？

說到底，加拿大首鼠兩端，一切聽命於美國，沒有獨立自主可言。最近美國尋求緩和對華關係，加拿大自然要跟隨，惟一旦美國再度對華強硬，加拿大也勢必立即變臉。所以，中方對這種國家應該沒有任何幻想，所謂的通話，不過是虛與委蛇，聽其言不如觀其行。