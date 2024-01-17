台灣大選甫落幕，太平洋島國瑙魯共和國旋即宣布與台灣斷交，令台灣的邦交國只剩12個，達到歷史新低。同時表明有意跟中國大陸建交，獲北京大表歡迎。天下熙熙，皆為利來，國與國的交往也不例外。台灣只是一個小地區，跟中國大陸根本無法相提並論，各國跟北京建交是大勢所趨，恐怕在賴清德正式上台後，台灣邦交國「清零」絕對不是夢。

北京對於民進黨繼續執政，揚言台獨並非主流民意。以賴清德約四成得票率觀之，說台獨非主流的確沒有說錯。然則，就算台獨非主流，兩岸統一更非主流，由國民黨侯友宜到民眾黨柯文哲都拒絕兩岸統一，跟民進黨只有明獨和暗獨之分。投票前夕，不少受訪台灣民眾皆以「不想台灣成為第二個香港」為投票給誰的理由，反映北京這些年不斷對台灣讓利，也是無濟於事，而2019年黑暴一役，更成為民進黨延續政權的催化劑，「效力」至今不衰。

自蔡英文上台後，不僅兩岸交流阻礙重重，香港和台灣也愈來愈有隔閡，港府也沒有趁黑暴平息，增加對台宣傳和促進民間交流，香港人對台灣情況不大了解，反之亦然；再加上香港疫後經濟疲不能興，恒生指數與台灣加權指數去年底出現睽違31年的「黃金交叉」後，港股持續下跌，台股則穩步上漲。香港連最引以為傲的金融市場，表現都比台灣遜色，難怪民進黨大條道理抹黑「一國兩制」。

別看美國總統拜登在賴清德當選後，表明美國不支持台獨，但這只是套話，兩岸不可能平靜。美國一班反華政客早已蠢蠢欲動，急欲重演佩洛西竄訪台灣的鬧劇。眾議院議長約翰遜聲稱，國會議員代表團準備於5月訪問台灣。美國以台制華，民進黨倚美謀獨，勢必愈演愈烈。