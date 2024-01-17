昔日有句口號，叫「大海航行靠舵手」，今日或許可以新增一句，叫「紅海航行靠中國」。自從去年10月，以色列進攻加薩地帶，對巴勒斯坦平民狂轟猛炸，此舉觸怒了不少回教地區的人民，其中以親伊朗的也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）反應最強烈。最近，胡塞武裝對途經紅海的商船頻繁施襲，力圖阻止貨物運往以色列。

西方輿論一度亂帶風向，聲稱胡塞武裝對紅海商船，是作無差別襲擊，實際上則不然。在行動初期，胡塞武裝確曾誤中副車，打了不該打的船隻，但如今已變得有規有矩，該組織更表明，不會攻擊中國商船。

從事航運業的人，素來最懂看風向，胡塞武裝的聲明一出，不少商船馬上行動起來，能夠掛上中國旗號的，盡量掛上，即使不能直接用上五星紅旗，也設法跟中國拉上關係，譬如對外聲稱，全船都是僱用中國籍員工。回想起2022年，俄羅斯進軍烏克蘭，大量留居當地的外國人須緊急撤離，據說當時最安全的做法，也是打出中國旗號。中國跟烏克蘭交好，與俄羅斯亦分屬友邦，不論是俄軍、烏軍，都不會為難中國人，只要車輛掛上中國的旗幟，便較容易獲得放行。如今事隔約兩年，世界又出現紅海危機，沒料到時至今天，最管用又最有安全保障的，仍是一支五星紅旗。

五星紅旗能夠有今日的地位，主要不是因為中國大國崛起，或者解放軍的實力有多強大、進步有多快。論軍事威懾力，中國仍不能跟美國相比，甚至可能比俄羅斯還要略低一籌。中國所憑者，是外交上堅持中立與和平原則，在大是大非的問題上，幫理不幫親，唯其如此，才能在國際上長期贏得別人的尊重。