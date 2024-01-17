台灣民進黨的賴清德勝出總統選舉後，太平洋島國瑙魯隨即在兩日後宣布與台灣斷交。若說這不是大陸政府在背後策動，意圖向賴清德施下馬威，恐怕不會有人相信。

搞笑的是，台灣島內綠營支持者在消息傳出後，紛紛提出不同理由為民進黨政府解畫。有人說從經濟和援助規模來看，台灣根本不是大陸對手，把斷交的責任強加在民進黨身上並不公平。也有人指爭取國際承認台灣是獨立的國家，只是面子之爭；面子要顧，但沒必要大灑金錢外交，更重要的是讓台灣人獲得實質利益。

然而，在當今地球村的時代，一個地方很難關起門來孤獨生活，不是國家的話就會被排除參與許多國際事務。而根據《蒙特維多國家權利與義務公約》，完整的國家應具備4個條件，包括人口、領土、政府及與他國交往的能力。在這個意義上來看，邦交國確實非常重要。綠營人士聲言邦交國數量不重要，只是自欺欺人而已。值得注意的是，台灣的邦交國在瑙魯斷交後只剩下12個，這些邦交國部分與台灣的關係也岌岌可危，例如台灣在南美洲的唯一友邦巴拉圭，月前曾公開呼籲北京加強在當地投資，估計遲早也會與北京建交。賴清德不承認九二共識，上任後很有可能會如蔡英文般引發新一輪斷交潮，令台灣的邦交國數目再創新低。

心理學上有所謂的認知失調症，意指當一個人原有的理念和實際情況相互矛盾時，就會產生不安的感覺。為了改善這種不適，他會不自覺地改變原來的認知，以安撫自己所相信的理念與現實之間其實沒有衝突。民進黨既然改變不了邦交國數目不斷減少的現實，唯一能做的就是改變邦交國很重要的舊有觀念，以催眠自己和台灣人。