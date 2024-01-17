世界經濟論壇年會周一至周五喺瑞士達沃斯舉行，論壇主題係重建信任，首要議程係結束加薩及烏克蘭戰爭。80多國代表參與開幕前舉行嘅烏克蘭和平會議，中國及俄羅斯缺席。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克表示，中國需要參與結束俄烏戰爭嘅和談。換言之，佢覺得中國於和談中應擔當重要角色。

烏克蘭總統澤連斯基周一抵達瑞士會見總統阿姆赫德，據報佢本周可能喺達沃斯會見美國摩根大通主席兼行政總裁戴蒙，尋求資金支持烏克蘭。見到戲子總統，其實都唔會有乜好帶挈，除了要錢，還有要炮。呢，美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比日前證實，透過總統提用權對烏克蘭提供軍事援助嘅資金已經用盡，美國暫停軍援烏克蘭。美國國防部總監察長辦公室亦發表報告，顯示未能完全追蹤價值超過10億美元嘅援烏武器裝備。美國對烏克蘭「落閘」，你話戲子總統唔心慌慌就呃人！

山窮水盡疑無路，英國首相辛偉誠日前抵達基輔，與澤連斯基簽署安全合作協議；辛偉誠宣布，英國援烏金額將喺下個財政年度提高至25億英鎊，其中至少兩億英鎊將用於快速大量採購及生產軍用無人機等。阿哥，唔通「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」？若然，戲子總統好應該高興吓！之不過，英國經濟自脫歐後陷入衰退期，城市破產一個接一個，是否能兌現援烏承諾，確實存在好大疑問！

俄烏戰事打咗近兩年，俄羅斯即使受西方國家制裁，但經濟未見一蹶不振，武器更是愈打愈有，無論長程導彈和無人機產量，均大幅提高，加上北韓和伊朗分別援助，烏克蘭可謂相形見絀。美國已視烏克蘭為「棄子」，不找中國介入和談，還能怎樣？