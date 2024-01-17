2024年才拉開序幕，已出現區域性動盪、巨變的兆頭。一邊有台灣選舉攪動兩岸關係、兩韓關係隨時惡化升級，另一邊是南亞小國爭相擺脫印度自主出走。打頭陣的是馬爾代夫，要求印度駐當地軍隊於3月15日前完全撤出，結束35年來非藩屬卻勝似藩屬的狀態。另一小國不丹與印度74年來名為「指導」實則被挾持的關係，亦恐在生變的路上。

中國常被西方媒體唱衰抹黑，戰狼、霸權、經濟殖民等帽子一頂又一頂，但對亞洲真正的惡霸印度，西方媒體卻視若無睹，反而經常幫印度塗脂擦粉。對南亞小國來說，印度是名副其實的惡霸，對其痛恨卻無奈，1975年被鯨吞的錫金，幾乎被吃進嘴的不丹，都因為是印度的近鄰，結果被掐得死死的。近日頻頻放話要求印軍撤離的馬爾代夫，也有長年被印度大蝦細的痛苦經歷。

不說不知，印度在馬爾代夫駐有70多名守軍，軍事基地還有定翼機、直升機等飛行器。對於馬爾代夫的要求，印度沒爽快承諾，只是聲稱「雙方將成立高級委員會，解決開發項目相關問題」。好笑嗎？馬爾代夫要和印軍拜拜，印度卻要與馬爾代夫合作開發，似乎雙方並不是在說同一件事。不過，這次印度想混淆視線絕不容易，因為現在與1988年馬爾代夫出現政變、印軍趁機派兵一天內佔領馬爾代夫首都、聲稱助其平亂時大不相同，馬國新任總統穆伊祖上周訪華，該國已敲定與中國開展更廣泛合作。馬爾代夫的脫印路線十分清晰，印度賴不了，也惡不出樣，他們要擔心的是另一個萌生脫印計劃的不丹，去年10月，不丹與中國簽署了《關於中不劃界勘界聯合技術小組職能的合作協議》。

人口不足百萬的不丹緊鄰中國與印度，是中印之間的關鍵第三方，也是磨心。在世人眼中，這個被譽為最幸福國度的高原國家，同樣像印度的藩屬國，印軍在這裏駐紮了二萬人，不丹大至外交，小至公路及橋樑管理，都要印度說了算，不丹的橋樑、公路由印度邊境道路建設局分管，這個建設局是印度國防部轄下部門。看懂了嗎？不丹之於印度，根本是捏在手中的最佳對華邊境糾紛人質。但現在不丹「自把自為」，與中國商討邊境線，若中不談妥了，印度還怎麼「指導」不丹，重演一次又一次洞朗對峙事件？

不丹之所以被印度「指導」，源於幾十年前印度企圖鯨吞不丹，並曾派兵包圍這個小國，逼對方加入印度，但不丹拒絕了（若非有喜馬拉雅山作天然屏障，可能也不保了）。最後不丹被迫與印度簽署條約，在外交上接受印度的「指導」，一指導就是74年。

面對小弟爭相出走，印度恨在心頭，卻無計可施。印度一直認為自己的軍事、經濟很出色，但這次小國爭取自主，未來恐怕還有尼泊爾，面對這股洪流，印度除了「斬手斬腳」，把伸得太長的肢體縮回，其實沒多少選擇，但南亞勢必從此多事。