正論：衞生黑點又增加　清潔大騷一場空

現屆政府上台後擺出強政勵治姿態，前年8月展開浩浩蕩蕩的「打擊衞生黑點計劃」，一年後自誇逾九成黑點情況獲得改善。說的比唱的還好聽，事實是否如此呢？踏入新一年，衞生黑點竟然不減反增，油尖旺區甚至增加逾倍，清潔大騷一場空，彰彰明甚。

這場清潔大騷由政務司副司長卓永興領導，去年曾多次帶隊落區巡視黑點，顯得高調和積極。他曾經表示，打擊衞生黑點並非做騷，會持之以恒，防止問題翻發。說了這麼多，現時衞生黑點的情況如何？卓永興回覆議員書面質詢表示，全港衞生黑點由計劃開始時的663個，增加約11.3%至738個，其中大埔區佔最多，區內黑點多達135個；其次為九龍城區，佔91個；而油尖旺區黑點，更由26個大幅增加1.26倍至59個，令人側目。

卓副司長解釋，大部分接獲舉報的地點，環境衞生問題只屬短暫，經部門跟進後已有效解決。然則，他又承認，有多達32個新舉報地點，衞生情況仍需持續關注，亦已納為新黑點。衞生黑點不斷增加，反映本港衞生每況愈下，打擊行動成效不彰。最自相矛盾的是，卓副司長強調，根據各部門上月檢視結果，逾80%黑點的衞生情況已有改善，適合從黑點名單中移除，達到《施政報告》消除至少75%衞生黑點的績效指標，只是現階段不打算移除而已。

一方面，是衞生黑點的數字不斷增加，另一方面，是港官自賣自誇，哪一個才是真實現況，市民眼睛雪亮，自有判斷。何況政府最愛炫耀政績，若黑點經跟進後可從名單移除，豈有不移除之理？顯而易見，本港衞生環境並沒有大改善，就算部分黑點一度變得清潔，惟一陣風過後即打回原形。舊黑點未除，新黑點又增，績效指標形同虛設，豈是高官藉口多多便改變得了？

眾所周知，環境衞生由食環署負責，而這個廢衙門出名敷衍塞責，僅1823政府熱線接獲涉及食環署的投訴，數字便冠絕所有政府部門，達到逾16萬宗，當中肯定包括環境衞生的投訴。立法會議員亦指出，土瓜灣區的衞生黑點仍舊到處垃圾，蚊蟲孳生，甚至原本並無列入黑點的地方，一樣垃圾遍地，污水四溢。食環署有沒有做好自己份工，還用問嗎？

更不必說，鼠患猖獗，困擾本港。食肆、街市固然鼠患頻發，不少舊樓及公屋也有老鼠入屋的問題，尤其三無大廈的衞生情況最是令人慘不忍睹。食環署每年獲得巨額公帑用於滅鼠，活捉一隻老鼠的成本過萬元，奈何人員怠政成風，返工蛇王已成慣例，香港淪為老鼠港，豈是無因。

還有不足3個月，垃圾徵費便會上路，港府至今訊息混亂，單是屋苑管理處能否為住戶的垃圾「包底」，高官天天有不同說法，市民無所適從。唯一可以肯定的是，食環署胡混度日，港府搞清潔一味做騷，旨意他們搞好衞生不切實際，市民不如做好本分，求人不如求己。