娛圈單打：空有好演員　可惜唔好睇

由周柏豪、王敏奕主演的TVB劇集《旁觀者》正在播放，此劇以連環殺手、以暴易暴為主題，周柏豪表面是暖男，實際為雙面人，跟他過去演過的角色有頗大分別。不過劇集出街以來，回響不大，預料收視慘淡。

此劇有很多好演員，除了男女主角皆為靚仔靚女，在《香港人在北京》有亮眼演出的吳若希，亦換上濃妝艷抹扮演一個陰沉心機女。剛剛在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最佳飛躍男藝員」的馬貫東更是搶鏡，劇中角色撩鼻屎、藐嘴、放鼻涕飛彈乜都齊，市井麻甩入型入格。

然而，此劇同樣有很多缺點，最大問題是劇情鬆散，唔知噏乜，眾人皆予人「有陰謀」之感，但眾人皆予人「唔知做緊乜」之嘆。拍攝手法雖有別於傳統TVB劇集，運鏡、角度、調色都有心思，配以恐怖CG效果也令人印象深刻，無奈這些都是旁枝末節，劇本這個主菜做不好，配菜再有巧思也是枉然。

TVB劇集收視一蟹不如一蟹，來來去去都是那些臉孔，劇情又被批為老土冇新意，早已不是甚麼新聞。但說句老實話，TVB這些年也在尋求突破，早前的《新聞女王》堪稱佳作，奈何「十年都唔逢一閏」。《旁觀者》也算是有意破格之作，演員也落足心機去演，只是先天不足，劇本不濟，只能無聲無息地開播，然後無聲無息地落幕。

稍後便是農曆新年，該時段播放的劇集均被嘲為「炮灰檔」，皆因不少人都會外遊和四出拜年，無心追劇。可以斷言，經過《新聞女王》這個高潮後，大台收視又將無以為繼，真係要諗諗計了。