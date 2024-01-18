美國總統選舉共和黨首場初選在艾奧瓦州登場，特朗普輕鬆獲勝，可謂諷刺意味十足。一個背負91項控罪的政治大嘴巴，在黨內竟然難逢對手，不僅反映美式民主荒腔走板，也暴露美國政壇人才匱乏。77歲的特朗普在共和黨內固然沒有對手，81歲的拜登在民主黨內似乎也無人挑戰，兩位耄耋老人控制着美國命運，而且影響着世界局勢，不是很可怕嗎？美式民主走到這個地步，不是很可悲嗎？

如果說特朗普之前擔任總統期間治理有方，政績驕人，今天再獲支持可以理解。但事實恰恰相反，特朗普任內肆意妄為，謊話連篇，國內國外都搞得一塌糊塗，臨下台時更鬧出一場國會騷亂，今天竟然還有如此高的支持度，只能說明這個國家實在很奇葩。世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，特朗普之所以廣受黨友支持，既是因為美國社會愈來愈民粹化和情緒化，也是因為其政治對手拜登確實太差勁。這場大選若是真的由拜登與特朗普兩位老頭對壘，結果已經寫在牆上，瞌睡蟲必定不敵大嘴巴。

當然，政治一天也嫌長，特朗普畢竟背負91項控罪，只要部分被定罪，是否還能繼續參選，將是很大的疑問。特朗普一直以受害者自居，聲稱所有指控都是政治迫害。有人甚至認為控罪愈多，對其助力愈大。其實，特朗普是甚麼人，大家心知肚明，其政治誠信早已備受質疑，這麼多控罪不可能全是政治迫害。最近公開的「愛潑斯坦案」細節，包括特朗普在內眾多政商名流醜態畢露，連英國王室也牽扯在內，可見西方上流社會是多麼的齷齪不堪。誰信特朗普是無辜的？

特朗普姪女曾出書大爆叔叔的人格缺陷，包括恃強凌弱、種族主義、性別歧視、仇外心理等等，顯然不是無的放矢。最可怕的是，這個具有各種人格問題的大嘴巴極可能再度成為世界上最有權勢的人，試問天下怎能太平？

美國有家政治風險諮詢公司早前發表報告指出，今年美國總統選舉無論誰獲勝，都將成為世界最大政治風險。沒錯，作為世界動亂之源，美國大選本來就不可能平靜，何況還是兩個爛蘋果之爭，誰勝選都一樣，美國社會必然更加分裂，世界局勢也必然更加動盪。特朗普揚言要讓「美國再次偉大」，是耶？非耶？時間將會證明一切，大家不妨走着瞧。